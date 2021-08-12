Berdan Mardini'yi boşanma aşamasında aldatan Fatoş Yelliler, "Utan" yorumuna ateş püskürdü
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Berdan Mardini'yi boşanma aşamasında aldatan Fatoş Yelliler, "Utan" yorumuna ateş püskürdü

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Şarkıcı Berdan Mardini ile boşanma aşamasında olduğu dönem, Gökhan Göz ile ilişki yaşadığını itraf eden Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından gelen tepkiye sinirlendi. Yelliler, "Evlatlarından utan, kenara çekil" diyen takipçisine "Asıl utanılacak biri varsa o da sizin zihniyetinizdeki insanlar" dedi.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin boşanma aşamasındaki eşi Fatoş Yelliler, eşiyle resmi olarak evli olduğu sırada Gökhan Göz'le ilişki yaşadığını itiraf etmesi nedeniyle büyük tepki aldı. Daha önce bir video yayınlayarak, "Gökhan beyin evli olduğumdan haberi yoktu" diyen Yelliler, sessizliğini bu sefer Instagram hesabından bozdu.

SİLAHLI SALDIRI DA SORULDU

Takipçilerinden gelen sorularını yanıtlayan Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'yle evliliği için bir takipçisinin, "Evliliğiniz aşk evliliği miydi?" sorusuna, "Evet" cevabını verdi. Geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili de soru yöneltilen Yelliler, "Silahlı saldırının failini biliyor musunuz?" sorusuna, "Henüz değil" cevabını verdi.

Berdan Mardini'yi aldatan Fatoş Yelliler, Instagram'dan gelen tepkiye sert karşılık verdi

UTAN YORUMUNA SİNİRLENDİ

Yelliler, "Evlatlarından ve memleketinden utan, kenara çekil" mesajına, "Utanılacak birisi varsa o da sizin gibi aynı zihniyette olan insanlar" yorumunu yaptı.

Berdan Mardini'yi boşanma aşamasında aldatan Fatoş Yelliler, 'Utan' yorumuna ateş püskürdü
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Berdan Mardini'yi boşanma aşamasında aldatan Fatoş Yelliler, "Utan" yorumuna ateş püskürdü - Haberler Magazin
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