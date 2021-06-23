Berdan Mardini'nin eşi kim? Berdan Mardini evli mi, eski eşi kim? Fatoş Karademir kimdir?

Uğradığı saldırı sonrası gündemin merak edilen isimlerden biri Berdan Mardin'inin eşi oldu. Bu kapsamda Berdan Mardini'nin eşi kim? Fatoş Karademir kimdir, kaç yaşında, nereli? Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir'in sağlık durumu nasıl? sorularının yanıtları araştırıldı. Peki Berdan Mardini kimdir, evli mi?

Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

2010 yılında nikah masasına oturan ve iki çocukları olan Berdan Mardini ile Fatoş Karademir çifti geçtiğimiz mart ayında boşanmıştı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti.

Berdan Mardini'nin eşi kim? Berdan Mardini evli mi, eski eşi kim? sorularının yanıtları araştırılıyor. Uğradığı saldırıdan sonra hakkında detaylar araştırılan Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir hakkında merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

NE OLMUŞTU?

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, çocuklarını görmeye giderken aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Aracına defalarca kez ateş açılan Karademir, bacağından yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı eşi Fatoş Karademir, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giderken kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı.

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.

Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan

Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.