Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği cezayı öyle böyle değil

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü araçla sıkıştırıldıktan sonra yaya olarak da kaçamayınca 450 bin TL’lik idari para cezası yedi.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan K.A. yönetimindeki minibüs ile kaçmaya başladı. Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde ekipler tarafından sıkıştırılan K.A. bu kez de minibüsten inerek, yaya olarak kaçmaya çalıştı. K.A. ekipler tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Arif Sokak'ta yakalandı.

CEZALAR ÜST ÜSTE

Yapılan kontrollerde K.A.'nın 3.27 promil alkollü olduğu belirlenerek, 'dur ihtarına uymama', ikinci kez 'alkollü araç kullanma', 'sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 450 bin TL idari para cezası yazıldı. Ehliyetine 3 ay önce 'alkollü araç kullanma' suçundan el konulduğu öğrenilen K.A.'nın ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzadı. Öte yandan, minibüste 60 gün süreyle trafikten men edildi.

K.A. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı.

