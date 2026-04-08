Haberler

Araçla da yaya olarak da kaçamadı! Yediği cezayı öyle böyle değil

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü araçla sıkıştırıldıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Araçla kaçamayacağını anlayan şahıs, yaya olarak kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde şahsın 3.27 promil alkollü olduğu belirlenerek, 450 bin TL idari para cezası yazıldı.

  • K.A. adlı sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak araçla ve ardından yaya olarak kaçmaya çalıştıktan sonra yakalandı.
  • K.A.'ya, alkollü araç kullanma, dur ihtarına uymama ve sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma gibi suçlardan toplam 450 bin TL idari para cezası kesildi.
  • K.A.'nın sürücü belgesini geri alma süresi 2 yıl uzatıldı ve kullandığı minibüs 60 gün trafikten men edildi.

‘DUR’ İHTARINA UYMADI, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak'ta polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan K.A. yönetimindeki minibüs ile kaçmaya başladı. Niyazi Bahçecioğlu Caddesi üzerinde ekipler tarafından sıkıştırılan K.A. bu kez de minibüsten inerek, yaya olarak kaçmaya çalıştı. K.A. ekipler tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi Arif Sokak'ta yakalandı.

CEZALAR ÜST ÜSTE

Yapılan kontrollerde K.A.'nın 3.27 promil alkollü olduğu belirlenerek, 'dur ihtarına uymama', ikinci kez 'alkollü araç kullanma', 'sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplamda 450 bin TL idari para cezası yazıldı. Ehliyetine 3 ay önce 'alkollü araç kullanma' suçundan el konulduğu öğrenilen K.A.'nın ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzadı. Öte yandan, minibüste 60 gün süreyle trafikten men edildi.

K.A. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

açıkçası adam Cook haksız .ama ben bu yüksek cezalarin tahsil edilebileceğine inanmıyorum.450 bin bı adamın yıllik maaşi o da hepsini icrayla alabilme imkanı kanunen de mümkün değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Alkol cezasını ödemesse haciz işlemi yapılsın. Bu pc ler yüzünden insanlar tehlikede

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıfoamer sponge:

Yazmak sorun değil dediğiniz gibi önemli olan tahsilat ödeyen öder kalanına af gelir

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSerdar Kocakaya:

üzerinde mal varlığı yoksa bir şey olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBARBAROS:

Alkole tolörans olmaz geçirin bereket versin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

