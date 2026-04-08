Fatih Terim'in zor anları! Hangi maçı izleyeceğini bilemedi

Galatasaray’ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı renklere olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu akşam oynanan Galatasaray Daikin kadın voleybol takımının maçını tribünden takip eden Terim, aynı anda diğer branşlardaki kritik müsabakaları da kaçırmayarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

AYNI ANDA 3 HEYECAN BİRDEN

Voleybol salonundaki yerini alarak Avrupa şampiyonluğu heyecanına ortak olan "İmparator", elindeki telefonlardan kulübün diğer maçlarını da anbean takip etti. Terim’in bir yandan voleybol maçını izlerken, diğer yandan futbolda oynanan Göztepe karşılaşmasını, basketbolda ise La Laguna Tenerife mücadelesini takip ettiği anlar kameralara yansıdı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Galatasaray’ın efsanesinin bu görüntüleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Terim’in her branşta kulübün yanında olduğunu gösteren bu görüntüler, "Galatasaraylılık duruşu" ve "İmparator’un gözü her yerde" yorumlarıyla kısa sürede viral oldu.