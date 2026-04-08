Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

İSRAİL Meclisi'nin Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran yasaya tepki gösterdiği için İsrailli bakanın tehdit ettiği Eşref Rüya dizisinin Kadir Baba'sı Görkem Sevindik, Türk siyasetini birleştirirken Ak Parti, CHP ve İYİ Parti'den destek mesajları geldi.

SANATÇI DAYANIŞMASI

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hedefi haline gelen Görkem Sevindik'e destek mesajı yayımladı. Kendisi gibi sanatçı olan Sevindik'in yanında olduklarını vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Sanatçıyı hedef göstermenin, onu sindirmeye çalışmanın ve yıldırmayı amaçlamanın; bir suçluluk psikolojisinin yansıması olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu dışavurum aslında korkunun, acizliğin ve çaresizliğin itirafıdır" dedi.

"Bir sanatçı olarak İsrail'in zulmü karşısında sessiz kalmayan Görkem Sevindik kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum" diyen Yenişehirlioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler bu tehditleri asla normalleştirmeyeceğiz, görmezden gelmeyeceğiz ve bu şantajlara asla boyun eğmeyeceğiz. Nefret diliyle, korkuyla ve sindirme politikalarıyla siyasi ikbal devşirmeyi hedefleyen İsrail'in saplantılı zihniyetine karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

'YÜREKLİ BİR TUTUM'

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise NSosyal hesabından bir açıklama yaparak, "Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

'SUSTURMA ÇABASI'

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada Görkem Sevindik'i tehdit eden aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Sevindik'in yanında olduklarını vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Bulut, "Ben-Gvir gibi isimlerin tehditkar söylemleri ve baskı girişimleri, İsrail'in uyguladığı mezalimi normalleştirme ve buna karşı çıkanları susturma çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKLÜĞE YAKIŞAN TAVIR'

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Sevindik'in insani tutarlılığı nedeniyle Netenyahu rejimi tarafından tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Pek çok başarılı performansıyla halkımızın takdirini kazanan Eşref Rüya dizisi oyuncusu Görkem Sevindik'in, sanatçı duyarlılığıyla Filistin'deki olası kitlesel idama karşı sergilediği duruş takdire şayandır. Her Türk'ün temel vasfı, zulme karşı mukavemet göstermektir. Sevgili Görkem Sevindik'i, Türklüğe yakışan bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.

'GERÇEĞİN KENDİSİNDEN RAHATSIZLAR'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terör sevici Itamar Ben-Gvir'in bir sanatçıyı hedef alması acziyetin ve baskıcı zihniyetin açık göstergesidir. Tehdit diliyle ne hakikat bastırılır ne de vicdan susturulur. Görkem Sevindik insani bir durum sergilemiştir. Bundan rahatsız olanlar, aslında gerçeğin kendisinden rahatsızdır. Boykot çağrıları linç kampanyaları; hepsi nafile."

NE OLMUŞTU?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da 'Kadir Baba' karakterine hayat veren Sevindik, İsrail'de Filistinli esirlere idamın önünü açan yasaya karşı çıkarak 12 bin kişinin idam edileceğini söyleyip 'Lütfen susmayalım' mesajı attı. Eşref Rüya'nın İsrail'de beğeniyle izlenmesi nedeniyle tanınan oyuncu Sevindik'e çok sayıda tehdit mesajı geldi. İsrailli fanatik Bakan Ben Gvir, bir video mesaj ile 'Teröristler için artık idam cezası geçerli' paylaşımı yaparak Kadir Baba'yı hedef gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı