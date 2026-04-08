Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı

Süper Lig'in erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA KADRODA OLABİLİR"

Victor Osimhen'in dönüş tarihi hakkında konuşan Buruk, "Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız." dedi.

"BURASI ZOR BİR DEPLASMAN"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, ''2-1'den sonra, taraftarlarının da etkisiyle rakibin baskısı arttı. Burası gerçekten zor bir deplasman. O bölümde yaklaşık 10 dakikalık bir panik yaşadık ve rakibimize bazı pozisyonlar verdik. Bununla birlikte genel olarak topa yine biz sahip olduk. Oyuncu değişiklikleri de oyunun gidişatını olumlu etkiledi. Üçüncü golden sonra ise bizim için daha rahat bir maç haline geldi. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark; rakibin gol bulduktan sonra daha iştahlı oynaması ve bizim özellikle son bölümde yaptığımız basit top kayıplarıydı. Gereksiz pas hatalarıyla rakibimize birkaç net pozisyon şansı verdik. Sonuç olarak çok iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda oynadık. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Bu maç bizim için psikolojik açıdan da çok önemliydi. Puan farkını açmak bizim adımıza kritik bir kazanım oldu.'' sözlerini sarf etti.

"KOCAELİ'DE YAŞANANLARI UNUTMAMAK GEREKİYOR"

Deneyimli hoca, hafta sonunda oynanacak Kocaelispor maçıyla ilgili ise ''Önümüzde hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor maçı var. Bu maç da bizim için çok önemli. İlk yarıda Kocaeli'de yaşananları, kulübümüze yönelik yapılan açıklamaları unutmamak gerekiyor. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın da bunu unutmadan bizi güçlü şekilde destekleyeceğine inanıyorum. İnşallah birlikte önemli bir galibiyet alacağız.'' ifadelerini kullandı.