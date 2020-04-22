Berdan Mardini'den ev yapımı klip
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Berdan Mardini'den ev yapımı klip - Magazin
Berdan Mardini, Evde Kal, Magazin

Berdan Mardini'den ev yapımı klip

Sevenlerine 'Evde Kal Müzikle Kal' çağrısı sonrası yeni şarkısı 'Ez Dıl Ketim Wan Çava'yı sevenlerinden gelen video ile çeken Berdan Mardini, şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

22.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:32
Berdan Mardini'den ev yapımı klip

Sevenlerine 'Evde Kal Müzikle Kal' çağrısı sonrası yeni şarkısı 'Ez Dıl Ketim Wan Çava'yı sevenlerinden gelen video ile çeken Berdan Mardini, şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Hayranlarının evden çektikleri videolar ile eşlik ettiği Berdan Mardini, bir ilke imza atarak büyük beğeni topladı. Klip yönetmenliğini Yunus Emre Karadavut'un yaptığı yaptığı şarkısıyla ilgili de konuşan başarılı şarkıcı, " %100 ev yapımı doğal bir şarkıya imza attık sevenlerinizle beraber. Telefonlarla evden çekilmiş ilk klip olsa gerek. Biz çekerken çok eğlendik, sevenlerimizde izlerken eğlenir umarım." Dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Magazin
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Magazin
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Magazin
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Kavga sonrası diskalifiye edilmeyen Yasin ve Barış'a ağır ceza Magazin
Kavga sonrası diskalifiye edilmeyen Yasin ve Barış'a ağır ceza
Survivor 2020'de adaya veda eden isim netleşti Magazin
Survivor 2020'de adaya veda eden isim netleşti
Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti Magazin
Baharı karşılayan Hadise'nin bahçe pozları mest etti
Kozmetik milyarderi Kylie, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı
Kozmetik milyarderi Kylie, makyajsız ve yalın ayak sokağa fırladı
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu 'Ya evde yoksan' videosu paylaştı
Jandarma, Orhan Gencebay animasyonlu "Ya evde yoksan" videosu paylaştı
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni doğan bebeklerine reklamda oynaması için 5 milyon TL'lik teklif geldi
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Eşinden, fenomen Elmira Namazova'ya 10 bin balonla evlilik yıl dönümü kutlaması
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Karantinada canı sıkılan Aynur Aydın, sütyenleriyle video çekti
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Karantinada olan Didem Soydan, yarı çıplak halde köpeğini öperken poz verdi
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
Aslı Enver Kerem Tunçeri'yi affetmedi, ilişkiye noktayı koydu
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
İrem Derici, mesajları ifşa olan Kerem Tunçeri'ye destek verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Deniz Seki Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ali Koç Ersun Yanal Shane Larkin Loris Karius
Daha Fazla Mart Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Berdan Mardini'den ev yapımı klip - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 10:55:48. #1.15#
title