Berdan Mardini'den ev yapımı klip Sevenlerine 'Evde Kal Müzikle Kal' çağrısı sonrası yeni şarkısı 'Ez Dıl Ketim Wan Çava'yı sevenlerinden gelen video ile çeken Berdan Mardini, şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sevenlerine 'Evde Kal Müzikle Kal' çağrısı sonrası yeni şarkısı 'Ez Dıl Ketim Wan Çava'yı sevenlerinden gelen video ile çeken Berdan Mardini, şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Hayranlarının evden çektikleri videolar ile eşlik ettiği Berdan Mardini, bir ilke imza atarak büyük beğeni topladı. Klip yönetmenliğini Yunus Emre Karadavut'un yaptığı yaptığı şarkısıyla ilgili de konuşan başarılı şarkıcı, " %100 ev yapımı doğal bir şarkıya imza attık sevenlerinizle beraber. Telefonlarla evden çekilmiş ilk klip olsa gerek. Biz çekerken çok eğlendik, sevenlerimizde izlerken eğlenir umarım." Dedi.& ;



