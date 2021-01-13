Berberler kaça kadar açık? 2021 Berber ve kuaför çalışma saatleri

Berberler kaça kadar açık? ve berber, kuaförler saat kaça kadar açık olacak sorusu alınan yeni tedbirlerin ilk haftasında günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. 2021 Berber ve kuaför çalışma saatleri

Genelgeye göre, Alışveriş merkezi, market, berberler, kuaför salonları ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.



BERBERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre berberler ve kuaförlerin çalışmasına ara verilmişti. Artan vaka sayılarının ardından berber ve kuaförlerin durumu yeniden değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamaya göre, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. İşte, ayrıntılar.

Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.