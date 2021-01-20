Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

20.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:51
Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgınında yaşanan artış tedbirleri ile birlikte alınan önlemler kapsamında berberlere ve kuaförlere kısıtlama gelmiştir. Ülke genelinde alınan kararlara göre berber ve kuaförlere saat kısıtlaması gelmiştir. Peki, Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgınında yaşanan artış tedbirleri ile birlikte alınan önlemler kapsamında berberlere ve kuaförlere kısıtlama gelmiştir. Ülke genelinde alınan kararlara göre berber ve kuaförlere saat kısıtlaması gelmiştir. Peki, Berberler açık mı? Kuaför ve berberler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar haberimizde...

BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet verebilecektir.

BERBER VE KUAFÖRLER HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Berber ve kuaförler sokağa çıkma yasağı sebebiyle bu süreçte hizmet vermemektedir.

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