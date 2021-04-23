Berberler açık mı? 23 Nisan berberler (kuaförler) açık mı, kapalı mı? Berberler saat kaça kadar açık olacak, kaçta kapanacak?

Berberler açık mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Berberler ve kuaförler kapalı mı olacak açık mı? 23 Nisan'da berberler kaça kadar açık? Koronavirüs tedbirleri kapsamına uygulanan hafta içi ve hafta sonu yasağının kapsamı 23 Nisan'da genişleyecek mi merak ediliyor. Peki, berberler açık mı? 23 Nisan kuaförler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Berberlerin çalışma saatleri...

23 Nisan'da yapılacak kısıtlamanın ardından vatandaşlar berberler açık olacak mı, kuaförler açık olacak mı merak etti. Peki, koronavirüs kapsamında yarın (23 Nisan) berberler açık mı? 23 Nisan berberler açık olacak mı? 23 Nisan berberler kapalı mı?

BERBERLER AÇIK MI?

Hafta sonu 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olmakta olan bakkallar, marketler, kasaplar ve manavlar ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan 2021 Cuma günü de birebir şekilde uygulanacaktır. Bundan dolayı kuaförler de kapalı olacaktır.

Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri hafta içi genel olarak 10:00-20:00 arasındadır.

Koronavirüs salgını ve artan vakalar nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgeye göre; kısıtlama 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek.

TÖRENLER ASGARİ DÜZEYDE TUTULACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenen esaslara göre kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

GÖREVLİ KİŞİLER KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.