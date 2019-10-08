Berberden, kültür hizmeti!

08.10.2019 14:18

Muğla Milas'ın Ören Mahallesi'nde berberlik yapan Kıvanç Başkan, ilk olarak yetişkinlerin okuması için evindeki kitapları işyerine getirdiğini, tıraş olmak için bekleyenlerin okuduğunu, evlerine götürerek okuduklarını sonra diğer kitaplarla değiştirdiklerini belirterek "Aynı yöntemi tıraş olmak için gelen çocuklar için uyguladım. Kızımın kitaplarını getirdim. Çocuklar bunu alıyor, bitirince yenisini almak için geliyordu. Sonra bu geliş gidişler artınca, bu hizmeti çocukların ayaklarına götürmek istedim. Okullarına kitaplık kurma çalışmalarını başlattım. Ören merkezde ve çevresindeki Alatepe, Kultak, Pinar, Dağpınarı, Türkevleri, Çökertme ve Bozalan köylerindeki okullara kitaplık kurdum. Hatta market ve kıraathanelerde bile kitaplık oluşturduğum oldu" dedi.



20 BİN KİTABIN TOPLANMASINI VE DAĞITIMINI GERÇEKLEŞTİRDİM



Bu kültür hizmetini Muğla dışındaki illere de genişletmek isteyen Berber Başkan, kitap bağış kampanyası için bir proje hazırladığını, projesini notere de onaylattığını ifade ederek, "Noter onaylı projemi kitap bağış desteği için üniversiteler ve çeşitli kurumlara gönderdim. Fakat onlardan destek göremedim. Benim bu çalışmamı duyan Aytül Akal, Mavisel Yener, Niran Elçi gibi yazarlar kitap gönderdiler. ODTÜ mezunları da kitap desteğinde bulundu. Bu kitapları Ağrı, Aydın ve Batman illerine gönderdim ve o illerin köy okullarında kitaplıklar oluştu. Ağrı iline gönderdiğim 3 bin 500 kitapla üç noktada kitaplık oluşturuldu. Bugüne kadar 20 bin kitabın toplanmasını ve dağıtımını gerçekleştirdim" dedi.



KURTULUŞUMUZUN ÇOK KİTAP OKUMAK VE BİLİNÇLENMEKTEN GEÇTİĞİNE İNANIYORUM



Berber Kıvanç Başkan, sadece okullara kitap bağışıyla yetinmeyerek, gitar, bateri gibi müzik aletleriyle mikroskop gibi laboratuvar malzemelerinin de okullara bağışlanması için çalışma yürüttüğünü belirterek, öğrencilere yönelik bu çalışmalarının amacını şöyle açıkladı:



"Öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmeleri, daha bilgili olabilmeleri, daha nitelikli insan olmaları için bu çalışmalara başladım. Kurtuluşumuzun çok kitap okumak ve bilinçlenmekten geçtiğine inanıyorum. Olumlu geri bildirimler aldığım zaman çok mutlu oluyorum. Kitaplık oluşturduğum Pinar köyü İlköğretim Okulu ilçe düzeyinde yapılan bir deneme sınavında ikinci oldu. Bu başarıyı haberleştirmek için köye gelen gazeteci, başarının sırrını okul müdürüne sorduğunda müdür, 'Kıvanç Başkan'ın okulumuza bağışladığı çeşitli kitaplarla oldu' demesi beni çok mutlu etti"



KEŞKE İMKANIM OLSA DA DAHA FAZLASINI YAPABİLSEM



Üç yıldır bu kültür hizmetini sürdürdüğünü, kargo ücretlerini kendisinin karşıladığını, bazen dükkanını kapatarak köylere gittiğini, ilk zamanlarda kitaplıkları bile kendisinin aldığını ifade eden Berber Başkan, bu işi severek yaptığını, köy çocuklarının kültürel gelişimine kendisini adamış bir insan olduğunu dile getirerek, "Keşke imkanım olsa da daha fazlasını yapabilsem. Daha çok köy okuluna ulaşabilsem. Bu proje sayesinde çocuklar farklı kitapları okuyabiliyorlar. Bunların içinde çocuk dünya klasikleri, bilim insanlarını anlatan kitaplar ve çocuk hikaye kitapları bulunuyor. Kitaplarımı okuyan bir öğrencinin teşekkürü bana yeter. Kitap okuyan öğrencilerin ufukları açılıyor, yaşam kalitesi artıyor, başarı düzeyi yükseliyor. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar bizim umudumuz, her şeyimiz! Kampanyamız devam ediyor" dedi.



Başkan, kitap, müzik aleti ve laboratuvar malzemeleri bağışı için iletişim kivanc12001@outlook.com, ve 0531 915 85 11 nolu numaradan kendisine ulaşılabileceğini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA