Berber ve kuaförler 'can suyu' istiyor

TÜRKİYE Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini ve esnafın 'can suyu' kredisine ihtiyacının olduğunu söyledi.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Erzurum'da üye iş yerlerini ziyaret edip esnafla görüştü. Berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının sorunlarını dinleyen Karakaş, sektörün zorlu süreçten geçtiğini söyledi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak görev yapan esnafın, aşı konusunda da hassas olduğunu ifade eden Karakaş, sektörün ayakta kalabilmesi için 'can suyu' adı altında krediye ihtiyaçlarının bulunduğunu vurguladı. Sıfır faizli 50 bin TL tutarında 'can suyu' kredisi istediklerini belirten Karakaş, zorlu kış şartlarında esnafın ancak bu şekilde ayakta kalabileceğini bildirdi.

Pandeminin etkileri altında kış aylarına girdiklerini belirten Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Vekili Turan Bozcu, esnafın durumunun iç açıcı olmadığını söyledi. Sıkıntılı bir süreçte olduklarını ifade eden Bozcu, "Bizler de devletimizden 6 ay ödemesiz can suyu kredisi istiyoruz. 50-60 bin TL olabilir" dedi.