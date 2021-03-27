Berat Kandili TV programları - Televizyonda bugün hangi kandil programları var?
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Berat Kandili TV programları - Televizyonda bugün hangi kandil programları var?

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Berat Kandili TV programları - Televizyonda bugün hangi kandil programları var?

Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat kandili, Berat gecesi olarak da geçer. Vatandaşlar Berat Kandili TV programları ve tvde izlenebilecek kandil programlarını merak ediyor. İşte 27 Mart Berat Kandili yayın akışlarında yer alan Berat Kandili TV programları... Televizyonda yer alan kandil programları neler?

Berat Kandili'ni koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde geçirecek olan vatandaşlar, hocaların da sohbetlerini dinlemek istiyor. Bu kapsamda Berat Kandili TV programları pek çok kanalda ekranlara gelecek. Televizyonda bugün hangi kandil programları var? Kanalların listesi...

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat kandili (gecesi)- Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı "Berâet'tir. Berat sözlükte; "bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak" demektir. Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır: Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp, ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile, gündüzünü oruçlu geçirmek güzeldir.

BERAT KANDİLİ TV PROGRAMLARI

Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

TRT1 Berat Kandili Özel

M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel

Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

TELEVİZYONDA BUGÜN HANGİ KANDİL PROGRMLARI VAR?

  • Bu akşam saat 00:20'de Atv'de Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel programı ekranlara gelecek.
  • TRT1'de saat 22:00'da Berat Kandili Özel programı canlı yayınla ekrana gelecek.
  • Kanal D'de 20:00'da M. Fatih Çıtlak ile Berat Kandili Özel programı ekranda olacak.
  • Star Tv'de 00:15'te Berat Kandili Özel programı başlayacak.
  • Fox Tv'de 03:00'da Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel programı olacak.
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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