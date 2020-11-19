Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, 'Berat Albayrak'ın istifasında parmağı olduğu' iddiasına ilişkin "İki iddia da külliyen yalandır. Birincisi Albayrak'ın görevini bırakmasına dahil olmadım. 'Gitmezse 30-40 AK Parti milletvekili ayrılır' demedim. İkincisi Yüksek İstişare Kurulu'nda ismini zikretmedik" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına dair açıklamalarda bulundu.

30-40 MİLLETVEKİLİ AYRILACAK İDDİASI KÜLLİYEN YALAN

Habertürk TV'de soruları yanıtlayan Bülent Arınç, istifa meselesinde dahli olduğuna dair haberleri yalanlayarak ''İki iddia var. İkisinin de doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Tamamıyla diyemem. Tamamıyla değil şüphesiz. Bir tanesi ben demişim ki 'Bu böyle devam edecek olursa bakanla ve bugünkü yönetimle Hazine Maliye açısından. AK Parti'den 30-40 milletvekili ayrılacak onlar da filan partiye gidecekler. Cumhurbaşkanı bunu duyunca fevkalade üzülmüş ve endişe etmiş. Süleyman Soylu Bey'e sen bunu araştır demiş. O da doğrulayınca güya böyle bir görevden alma olmuş'. Külliyen yalan. Böyle bir şey ne konuşuldu ne bir başkasının konuşmasına şahit oldum. Ama buna cevap vermek bir tenezzül meselesiydi." ifadelerini kullandı.

"İSTİŞARE KURULU'NDA İSİM ZİKREDİLEREK KONUŞULMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kenara çektiği ve Berat Albayrak konusunda kendisini uyardığı iddiasını da yalanlayan Arınç, "İkinci konu da bir gazeteci yazdı aramızdaki ağabey-kardeş ilişkisinden de bahsederek kendilerini bir kenara davet edip, 'Bak, iş böyle böyle demişim ve kendisini uyarmışım.' Bir defa şunu rahatlıkla söyleyeyim İstişare Kurulu'nda bu tür konular isim zikredilerek konuşulmaz. İsim zikredilerek konuşulması da aykırı bence. Yani ismi geçen kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızla aile içi yakınlığını bilen birisi olarak ismen zikrederek böyle bir şeyden bahsedemem." dedi.

"OLSA OLSA MAKRO EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER YAPMIŞ OLABİLİRİM"

"Olsa olsa makro ekonomik değerlendirme yapmış olabilirim" diyen Arınç, "Son gündem maddelerimiz içinde bu yoktu ama Türkiye'nin diğer meseleleri konuşulurken bütün arkadaşlarımız, biz 6 kişiyiz. Kesinlikle onu bir kenara çekerek, davet ederek -bu tabir bile hoş değil belki- böyle böyle demedim. Size bunu rahatlıkla namusumla şerefimle temin edebilirim. Benim bir tek vasfım var. Belki diğerlerinden farklı olarak. Bildiğini dosdoğru söyleyen bir insanım. Eğilip bükülmem. Sağa sola bakmam. Bazı konular konuşulurken ben çok daha açıklıkla konuşmuş isem bunu kabullenirim. İddialar kesinlikle doğru değil." şeklinde konuştu.

"NACİ AĞBAL VE LÜTFİ ELVAN'IN FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Bülent Arınç, ekonominin durumuna ve yeni yönetime ilişkin ise ''Ekonomide sıkıntı yok diyemem ama krize dönüşmemiştir. Bu da bizim avantajımıza. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan'ı da iyi tanırım, çok faydalı olacaklarını düşünüyorum" dedi.