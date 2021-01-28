Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi

28.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:48
Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi

Slovakya'da 24 yaşındaki bir soyguncu girdiği benzin istasyonunda bulunan kasayı soydu ve çalışanlara saldırdı. Benzinlikteki işini bitiren adam, tam oradan ayrılmak üzereyken bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi sonucu yakalandı.

Slovakya'da bir benzin istasyonuna silahla giren adam, kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi. Benzinlik çalışanın karşı koyması üzerine genç adam, çalışanlara saldırdı. Soyguncu tam benzinlikten çıkmak üzereyken bir kadın, benzinliğe girip polis gelene kadar soyguncuyu oyalamak amacı ile cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Benzinlikte bulunan bir çalışanın ihbarı üzerine soyguncu, kadınla cinsel ilişkiye girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi

"ALIN BU KADINI!"

Polis ekipleri benzinliğe girdiğinde kadın ile birlikte yarı çıplak bir vaziyette cinsel ilişkiye giren soyguncu, "Alın bu kadını buradan! Benim işim bitti bununla." dedi. Ayrıca polis ekipleri, soyguncuyla cinsel ilişkiye giren kadınınneden böyle bir yönteme başvurduğunu bilmediğini söyledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Feyza Aktan Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 17:48:16. #1.14#
title