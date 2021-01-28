Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi

Slovakya'da 24 yaşındaki bir soyguncu girdiği benzin istasyonunda bulunan kasayı soydu ve çalışanlara saldırdı. Benzinlikteki işini bitiren adam, tam oradan ayrılmak üzereyken bir kadınla cinsel ilişkiye girmesi sonucu yakalandı.

Slovakya'da bir benzin istasyonuna silahla giren adam, kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi. Benzinlik çalışanın karşı koyması üzerine genç adam, çalışanlara saldırdı. Soyguncu tam benzinlikten çıkmak üzereyken bir kadın, benzinliğe girip polis gelene kadar soyguncuyu oyalamak amacı ile cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Benzinlikte bulunan bir çalışanın ihbarı üzerine soyguncu, kadınla cinsel ilişkiye girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

"ALIN BU KADINI!"

Polis ekipleri benzinliğe girdiğinde kadın ile birlikte yarı çıplak bir vaziyette cinsel ilişkiye giren soyguncu, "Alın bu kadını buradan! Benim işim bitti bununla." dedi. Ayrıca polis ekipleri, soyguncuyla cinsel ilişkiye giren kadınınneden böyle bir yönteme başvurduğunu bilmediğini söyledi.