Benzinlik soyguncuları araçla kaçarken komisere böyle çarptı
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Benzinlik soyguncuları araçla kaçarken komisere böyle çarptı

Benzinlik soyguncuları araçla kaçarken komisere böyle çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da benzinlik soygununa karışan zanlılar, araçla kaçarken komisere çarptı.

Bursa'da benzinlik soygununa karışan zanlılar, araçla kaçarken komisere çarptı. Filmleri aratmayan kovalamaca, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 08 AF 78 sahte plakalı çalıntı aracın Karacabey ilçesinde benzinlik soygununa karıştığı ihbarının ardından şüphelinin yakalanması için Mustafakemalpaşa'da tedbir alındı. Emniyet ekipleri, Etibank kavşağında akşam saatlerinde yolu keserek, ihbar edilen aracı beklemeye başladı. Polis barikatına yaklaşınca "dur" ihtarına uymayan şüpheli araç ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

29 ayrı sabıkası bulunduğu öğrenilen İ.K. (36) idaresindeki beyaz Şahin marka araç, olay yerinden hızla kaçmaya çalıştığı esnada, Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli Komiser Muhammet Emin Uçuk'a çarptı. Polis memurunun kafası kaportanın üzerine çarparak, kaçan aracın camını patlattı. Yarasına aldırmayarak yerinden kalkan komiser, diğer mesai arkadaşları ile birlikte kovalamacaya devam etti.

Suç makinesi İ.K. ve aynı araçta bulunan 22 yaşındaki H.G. isimli kadın, Selimiye Mahallesi ara sokaklarında Asayiş Polis Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılırken, Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Komiser Muhammet Emin Uçuk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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