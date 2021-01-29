Benzin istasyonunda cinsel ilişkiye girdiler
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Benzin istasyonunda cinsel ilişkiye girdiler

29.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:51
Benzin istasyonunda cinsel ilişkiye girdiler

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir benzin istasyonun soymak için giren eli silahlı vatandaş, kendisine cinsel ilişki teklif eden bir kadına 'Hayır' diyemedi. İkili cinsel ilişki esnasında polise yakalandı. İşte ayrıntılar...

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir benzin istasyonuna silahla giren adam, kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi. Benzinlik çalışanın karşı koyması üzerine genç adam, çalışanlara saldırdı.

ŞOK EDEN CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİ

Soyguncu tam benzinlikten çıkmak üzereyken bir kadın, benzinliğe girip polis gelene kadar soyguncuyu oyalamak amacı ile cinsel ilişkiye girmeyi teklif etti. Benzinlikte bulunan bir çalışanın ihbarı üzerine soyguncu, kadınla cinsel ilişkiye girdiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

'BENİM İŞİM BİTTİ BUNUNLA'

Polis ekipleri benzinliğe girdiğinde kadın ile birlikte yarı çıplak bir vaziyette cinsel ilişkiye giren soyguncu, "Alın bu kadını buradan! Benim işim bitti bununla." dedi. Ayrıca polis ekipleri, soyguncuyla cinsel ilişkiye giren kadının neden böyle bir yönteme başvurduğunu bilmediğini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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