Benzemez Kimse Bize ne zaman? 19 Eylül Pazar Benzemez Kimse Bize konukları kimler? Benzemez Kimse Bize sunucuları kimler?

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BENZEMEZ KİMSE BİZE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Canlı olarak ekrana gelecek olan Benzemez Kimse Bize programının yapımcılığını ise Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği ve sürprizlerle dolu bir müzik şölenini evlerinize getirmeye hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanda yakında yazan programın çok yakın bir zamanda yayınlanması beklenirken, kesin tarihi şuan için bilinmemekte.

Benzemez Kimse Bize 19 Eylül Pazar günü ilk bölümü ile Star TV'de başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BENZEMEZ KİMSE BİZE HANGİ KANALDA?

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in müzik ve eğlence programı Benzemez Kimse Bize'nin ilk bölümü Star TV'de 19 Eylül Pazar, (yani bu akşam) yayınlanacak.

Birçok ünlü konuğun yer alacağı Benzemez Kimse Bize programı STAR TV'de yayın hayatına başlayacak. Ünlü konukların yanı sıra Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in keyifli sohbetiyle izleyenleri ekran başına kilitlemesi bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BENZEMEZ KİMSE BİZE 19 EYLÜL BUGÜNKÜ KONUKLARI KİMLER?

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in yeni programı Benzemez Kimse Bize'nin ilk bölüm konuğu Yıldız Tilbe olacak.

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