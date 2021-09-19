Benzemez Kimse Bize ne zaman? 19 Eylül Pazar Benzemez Kimse Bize konukları kimler? Benzemez Kimse Bize sunucuları kimler?
Star TV'nin yeni müzik ve eğlence programı Benzemez Kimse Bize bugün başlıyor. Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize programı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Benzemez Kimse Bize ne zaman? 19 Eylül Pazar Benzemez Kimse Bize konukları kimler? Benzemez Kimse Bize sunucuları kimler? Benzemez Kimse Bize bugünkü konukları kimlerdir?
Benzemez Kimse Bize konusu ne? Benzemez Kimse Bize konukları kimler? Benzemez Kimse Bize hangi kanalda? Benzemez Kimse Bize ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Benzemez Kimse Bize sunucuları kimlerdir? İşte detaylar...
Canlı olarak ekrana gelecek olan Benzemez Kimse Bize programının yapımcılığını ise Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği ve sürprizlerle dolu bir müzik şölenini evlerinize getirmeye hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanda yakında yazan programın çok yakın bir zamanda yayınlanması beklenirken, kesin tarihi şuan için bilinmemekte.
Benzemez Kimse Bize 19 Eylül Pazar günü ilk bölümü ile Star TV'de başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in müzik ve eğlence programı Benzemez Kimse Bize'nin ilk bölümü Star TV'de 19 Eylül Pazar, (yani bu akşam) yayınlanacak.
Birçok ünlü konuğun yer alacağı Benzemez Kimse Bize programı STAR TV'de yayın hayatına başlayacak. Ünlü konukların yanı sıra Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in keyifli sohbetiyle izleyenleri ekran başına kilitlemesi bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in yeni programı Benzemez Kimse Bize'nin ilk bölüm konuğu Yıldız Tilbe olacak.