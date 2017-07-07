Bensu Soral Sırt Dekolteli Kıyafetiyle Fotoğraf Paylaşınca, Beğen Butonu Çöktü
Güzeller güzeli oyuncu Bensu Soral, sevgilisi Hakan Baş ile Amerika'ya tatile gitti. Sırt dekolteli kıyafetiyle fotoğraf çekilen Soral, 15 dakikada beğen butonunu çökertti.
Show TV'nin final yapan 'İçerde' dizisinde büyük bir beğeni kazanan Bensu Soral, Instagram hesabından sırt dekolteli fotoğrafını paylaştı. Soral'ın fotoğrafına beğeni yağdı.
15 DAKİKADA 25 BİN BEĞENİYİ GEÇTİ
Bensu Soral'ın muhteşem fiziğini sergilediği sırt dekolteli elbisesiyle yaptığı paylaşım 15 dakikada 25 bin beğeni alırken, binlerce de yorum yağdı.
İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı: