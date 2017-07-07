Bensu Soral Sırt Dekolteli Kıyafetiyle Fotoğraf Paylaşınca, Beğen Butonu Çöktü

Show TV'nin final yapan 'İçerde' dizisinde büyük bir beğeni kazanan Bensu Soral, Instagram hesabından sırt dekolteli fotoğrafını paylaştı. Soral'ın fotoğrafına beğeni yağdı.

15 DAKİKADA 25 BİN BEĞENİYİ GEÇTİ

Bensu Soral'ın muhteşem fiziğini sergilediği sırt dekolteli elbisesiyle yaptığı paylaşım 15 dakikada 25 bin beğeni alırken, binlerce de yorum yağdı.

İşte Bensu Soral'ın o paylaşımı:

