05.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:20

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken 28 yaşındaki Bensu Soral'ın takipçileir ile yaşadığı diyaloglar magazin gündeminde kendine yer buluyor. Vatandaşların da ilgi odağı haline gelen Bensu Soral hakkında Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında nereli gibi soruların yanıtları merak edildi.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral Doğum Tarihi: 23 Mart 1991

Bensu Soral Kaç Yaşında: 28yaşında

Bensu Soral Nereli: Bursa

Bensu Soral Boy: 1,63 m

Bensu Soral Eş: Hakan Baş (e. 2018)

Bensu Soral Ebeveynler: Hamdi Soral, Sebahat Soral

Bensu Soral Kardeşleri: Hande Soral, Bedirhan Soral

İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın da desteğiyle oyunculuğa başlamıştır. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış 'İçerde' adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan "Melek" karakterini canlandırmıştır ve bununla da yayın hayatına geri dönüş yapmıştır.

Bensu Soral

BENSU SORAL'IN YER ALDIĞI TV YAPIMLARI

2012 Yol Ayrımı Ayşe Yardımcı karakter

2013 Vicdan Müge Yardımcı karakter

2014 Boynu Bükükler Miray Yardımcı karakter

2015 Tatlı Küçük Yalancılar Aslı Başrol

2016-2017 İçerde Melek Yıldız Başrol

BENSU SORAL'IN YER ALDIĞISİNEMA FİLMLERİ

2018 Dı?arda 2 Leyla Özdemir Başrol

2019 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Nazlı Noyan Başrol

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