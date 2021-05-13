Sadakatsiz'de geçmişten gelen bir kişi Asya'yı şaşkına uğratıyor! Bennu Yıldırımlar ekrana geri döndü

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Asya hayatında yeni bir dönem açarak hem üye olduğu vakıftan hem de çalıştığı hastaneden ayrıldı. Dizinin son sahnesinde ise geçmişten gelen bir kişi, Asya'nın kapısını çalarak karşısına çıktı. Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar de Asya Günalan rolüyle ilk kez Sadakatsiz dizisiyle seyirci karşısına çıktı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi dün akşam 29. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde Asya'nın ortaya çıkardığı Derin'in planı herkesi şoke etti. Derin yaptığı kaçırılma planıyla hem annesini hem de dayısını karşısına aldı.

VOLKAN, ASYA'YA VEDA ETTİ

Melih, Derin'in yalanı ortaya çıkınca Asya ve Bahar'dan özür dileyerek, kendisini affetmelerini istedi. Asya, kendine ait bir muayenehane açıyor. Bundan sonra hastaneye dönmeme kararı alan ve mesleğine de ara vermek istemeyen Asya, kendine yeni bir yol çizdi.

Asya'yı tekrar kazanmak için her yolu deneyen ancak onu kendinden daha da uzaklaştıran Volkan, bir karar aldı. Volkan ilk defa Asya'yı şaşırtan bir hamle ile karşısına çıkarak bir daha karşısına çıkmayacağını söyledi.

BENNU YILDIRIM İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Sadakatsiz son bölüm final sahnesinde ise diziye Asya Günalan karakteriyle katılan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar ilk defa seyirci karşısına çıktı. Asya Günalan, Asya'nın evine geldi. Asya Günalan'ın "Ben Asya adaşın. Baban Nazmi'nin..." sözleri Asya'yı şoke etti.