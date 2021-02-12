Bennu Yıldırımlar'ın eşini ve kızını görenler şaşkınlık yaşadı
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Bennu Yıldırımlar'ın eşini ve kızını görenler şaşkınlık yaşadı

12.02.2021 17:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:50
Bennu Yıldırımlar'ın eşini ve kızını görenler şaşkınlık yaşadı

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, çok yakında EXXEN'de yayınlanmaya başlayacak olan "Olağan Şüpheliler" adlı diziyle ekranlara dönecek. Özel hayatı merak konusu olan Yıldırımlar'ın eşini ve kızını görenler şaşkınlarını gizleyemediler. İşte ünlü oyuncunun özel hayatına ilişkin merak edilenler...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Yaprak Dökümü', 'Kadın' ve 'Hiç Yoktan Aşk' gibi dizilerden tanıdığımız Bennu Yıldırımlar, 'Olağan Şüpheliler' dizisiyle setlere dönüyor.

Kaynak: Snob Magazin

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