Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen Exxen'in yeni projesi Olağan Şüpheliler'de buluşuyor
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Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen Exxen'in yeni projesi Olağan Şüpheliler'de buluşuyor

21.12.2020 23:20 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:33
Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen Exxen'in yeni projesi Olağan Şüpheliler'de buluşuyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu, yılbaşında yayın hayatına başlayacak. Exxen'in son projesi Olağan Şüpheliler, kocasını öldüren üç kadının hikayesini anlatacak.

1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Exxen'in çalışmaları devam ediyor. Platformun dizi projelerinden biri de; Olağan Şüpheliler... İrfan Şahin'in yapımcılığını üstlendiği dizi cinayet işleyen üç kadının hikâyesini konu alıyor.

Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen'ın başrol oynayacağı diziyi Yüksel Aksu yönetecek.

OLAĞAN ŞÜPHELİLER KONUSU NE?

Yapımcılığını İrfan Şahin'in üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturacağı Olağan Şüpheliler dizisi 3 ev hanımının cinayet işlemesi sonrası yaşanan olayları ele alacak.

Kadın başrol oyuncularının belli olmasının ardından gözler erkek oyunculara çevrildi. Ocak ayında çekimlere başlanması planlanan dizinin erkek oyuncu kadrosunun da yakın bir zamanda açıklanacağı öğrenildi.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Bir zamanların fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteri ile hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar bir süredir ekranlarda gözükmüyordu.

Avlu dizisinde Azra karakterini canlandıran Ceren Moray son olarak Öğretmen dizisinde Zeynep karakteri ile izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Dizinin bir diğer kadın başrol oyuncusu Yasemin Allen ise, yayın hayatı çok uzun sürmeyen İyi Günde Kötü Günde dizisinde Melis karakteriyle ekranlarda boy göstermişti.

Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen Exxen'in yeni projesi Olağan Şüpheliler'de buluşuyor
Yasemin Allen
Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen Exxen'in yeni projesi Olağan Şüpheliler'de buluşuyor
Ceren Moray
Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen Exxen'in yeni projesi Olağan Şüpheliler'de buluşuyor
Bennu Yıldırımlar
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