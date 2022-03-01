Bennett, İsrail'in Ukrayna konusunda "ölçülü ve sorumlu" davrandığını söyledi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna'daki savaş konusunda "ölçülü ve sorumlu" bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, Mossad İleri Teknolojiler etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Ukrayna savaşıyla birlikte "dünya düzeninin büyük bir çalkantıdan geçtiğini" belirten Bennett, "Başından beri İsrail devleti ölçülü ve sorumlu bir yaklaşım benimsedi. Bu da bizim sadece çıkarlarımızı korumakla kalmayıp aynı zamanda faydalı olmamızı da sağlıyor." dedi.

Bennett, Ukrayna konusundaki tavırlarının "sessizce yardım etmek" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"(Bizim pozisyonumuz) Güvenilir bir oyuncu ve her iki tarafla da doğrudan iletişim kurabilen birkaç ülkeden biri olmak, gerektiği anda yardım edebilmektir. Evet, yardım etmek, sessizce."

İsrail Başbakanı ayrıca Ukrayna'ya gönderilmek üzere bugün 100 tonluk insani yardımın Tel Aviv'den yola çıktığını hatırlattı.