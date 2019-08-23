Benim Tatlı Yalanım 10. son bölüm - 11. yeni bölüm fragmanı izle!

23.08.2019 07:51

Star TV'nin sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım 10. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Son bölümden sonra Benim Tatlı Yalanım 11. yeni bölüm fragmanı - ilk sahnesi yayınlandı. Son bölümde Suna'nın çocukluk aşkı Tolga'nın bir anda ortaya çıkması kıskançlığa sebep olur. Fakat Nejat'ın Suna'ya bir süprizi vardır. Onun çok sevdiği şiiri ona ezbere okur: Shakespeare - 18. Sone. Hande ise Suna'dan intikamını almak için planını ortaya koyar. Ve sabah işe giderken elinde kimliği ile ortaya çıkar. İşte Benim Tatlı Yalanım son bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölüm ilk sahnesi...

BENİM TATLI YALANIM 10. SON BÖLÜM İZLE

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İLK SAHNE

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm ilk sahnesinde Nejat, Suna'ya kendinden neden kaçtığını soruyor. Suna'nın özel hayatı ile zerre kadar ilgilenmediğini, tek önemsediğinin Kayra'nın mutluluğu olduğunu söyleyen Nejat, Suna'nın verdiği sözü tutmasını istiyor. Tolga'nın bu sırada gelip bir sorun mu var demesi üzerine Nejat bir şey söylemeden gidiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna Nejat'a aşk itirafı yaptığı mektubu verdiğini zannederek zor bir güne uyanır. Fakat Nejat'a yanlış mektubu vermiştir. Suna kendisini bekleyen asıl tehlikenin farkında değildir, kimliği Hande'nin eline geçmiş, Hande Suna'nın oyununu öğrenmiştir. Hande ise bu durumu Suna'nın yüzüne vurmadan önce tadını çıkaracak, rakibesinin aslında kim olduğunu, kimlerin bu yalana dahil olduğunu teker teker öğrenecektir. Bu arada Şevket kalp spazmı geçirmiş ve aile seferberlik ilan etmiştir. Suna'nın çocukluk aşkı Tolga ve halası Enise bu vesile ile yıllar sonra Şevketler'i ziyarete gelirler. Tolga yıllar içinde üstteğmen olmuş, yurtdışı bir görev için gün saymaktadır. İdeal bir damat adayıdır. Suna'nın çocukluk aşkı ile tekrar karşılaşması, Nejat'ın buna şahit olması hiç beklenmedik bir şeye sebep olur. Nejat farkında olmadan Suna'yı kıskanmaya mı başlayacaktır?