"Benim Projem Senin Projen" kapsamında ceviz üretim tesislerinde inceleme
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"Benim Projem Senin Projen" kapsamında ceviz üretim tesislerinde inceleme

18.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:50

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ceviz fidanı üretim tesislerinde incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ceviz fidanı üretim tesislerinde incelemede bulundu.

Vali Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte, Bilecik'te ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen "Benim Projem Senin Projen" projesi kapsamında Bandırma ilçesinde ceviz üretim tesislerinde incelemede bulunarak, teknik ekipten bilgi aldı. Vali Şentürk, daha sonra Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevinden Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Serdar Kadir Keskin'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

'Benim Projem Senin Projen' kapsamında ceviz üretim tesislerinde inceleme
'Benim Projem Senin Projen' kapsamında ceviz üretim tesislerinde inceleme
'Benim Projem Senin Projen' kapsamında ceviz üretim tesislerinde inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 10:52:05. #1.14#
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