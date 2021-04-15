"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" diyen Aysun Kayacı, 21 yıl sonra ilk kez konuştu
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"Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" diyen Aysun Kayacı, 21 yıl sonra ilk kez konuştu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

20 yaşındayken katıldığı programda "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" dediği için eleştirilmeye devam eden Aysun Kayacı pişman oldu. "Yeter artık düşsünler yakamdan" diyerek isyan eden Kayacı, "Söylediğim an pişman oldum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum" dedi.

Adına açılan sahte hesaplardan dolayı başı dertten kurtulmayan eski model Aysun Kayacı, Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda isyan etti. Yılda 2-3 kez adına hesap açan kişileri şikayet ettiğini söyleyen Kayacı, "Dünyanın avukat parasını veriyorum. Kapattırıyorum sahte hesapları yenisi açılıyor" dedi.

"SÖZÜ SÖYLEDİĞİM AN PİŞMAN OLDUM"

Kayacı, yıllar önce söylediği "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözüyle ilgili de sessizliğini bozdu. Pişmanlığını dile getiren model, "Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Programda çevre politikaları konuşurken söylemiştim. Söylediğim anda da pişman oldum. Bugün 41 yaşındayım. Bambaşka, sakin bir hayatım var. Yılın 2-3 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum. Kimsenin işiyle, diniyle, diliyle ilgili söz söyleyecek biri değilim. O sahte hesaptan insanların inancı, işi gücü eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim" dedi.

HAKAN URAL OLAYIYLA GÜNDEME GELDİ

Hakan Ural'ın çok konuşulan Kanal İstanbul ve Montrö bildirisi yorumuna Kayacı'nın adına açılan sahte hesaptan "Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" yorumu yazıldı. Bu konuyla ilgili konuşan Kayacı, "Twitter'da adıma açılan sahte hesabı yılda 2-3 defa şikayet ediyorum ama sonuç alamıyorum" ifadelerini kullandı.

'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' diyen Aysun Kayacı, 21 yıl sonra ilk kez konuştu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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