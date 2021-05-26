Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri!
Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü Türk Halk Müziği kategorisinde yer alır. Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Anadolu türküleri sözleri!
Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü Türk Halk Müziği kategorisinde yer alır. Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Anadolu türküleri sözleri!
BENİM NELER ÇEKTİĞİMİ KİM BİLİR TÜRKÜ SÖZLERİ
El gözünde dertsiz gamsız biriyim
Benim neler çektiğimi kim bilir
Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim
Benim neler çektiğimi kim bilir
Sinemdedir benim derdim dağlarım
Ben yaramı gizli sarar bağlarım
Ben gündüzler güler geceler ağlarım
Benim neler çektiğimi kim bilir
Ben kimine yazım kimine kışım
Arife doluyum cahile boşum
Ben kolsuz kanatsız bedensiz başım
Benim neler çektiğimi kim bilir
Sinemdedir benim derdim dağlarım
Ben yaramı gizli sarar bağlarım
Ben gündüzler güler geceler ağlarım
Benim neler çektiğimi kim bilir
Ben Maksut'um yüreğimde yangın var
Bu yangını söndürmedi boran kar
Benim sessiz sessiz ahuzar'ım var
Benim neler çektiğim kim bilir
Sinemdedir benim derdim dağlarım
Ben yaramı gizli sarar bağlarım
Ben gündüzler güler geceler ağlarım
Benim neler çektiğimi kim bilir
Sinemdedir benim derdim dağlarım
Ben yaramı gizli sarar bağlarım
Ben gündüzler güler geceler ağlarım
Benim neler çektiğimi kim bilir