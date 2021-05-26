Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri!

Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü Türk Halk Müziği kategorisinde yer alır. Benim Neler Çektiğimi Kim Bilir türkü sözleri! Anadolu türküleri sözleri!