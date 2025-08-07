Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Televizyon ekranlarına neşe getiren "Benim Kocam Yapmaz" filmi, izleyicilerine bol kahkahalı dakikalar vadediyor. Film, kocasına sonsuz güven duyan Selvi'nin, ailesinin şüpheci tavırlarıyla karşı karşıya kalmasıyla gelişen eğlenceli olayları konu alıyor. Sürükleyici hikayesi ve yer yer absürt mizahıyla dikkat çeken yapım, aile içi dinamikleri komediyle harmanlayarak izleyenlere keyifli bir seyir sunuyor.
Başrollerinde Merve Sevi, Nurseli İdiz ve Çağkan Çulha gibi tanınmış isimlerin yer aldığı yapım, bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Renkli karakterleri ve olayların beklenmedik şekilde geliştiği senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çeken film, "Benim Kocam Yapmaz" adını haklı çıkaracak sürprizlerle dolu.
FİLMİN KONUSU
Selvi, dışarıdan bakıldığında örnek gösterilecek bir evliliğe sahiptir ve kocası Sami'ye olan güveni tamdır. Ona göre Sami, asla hata yapmayacak bir eştir. Ancak beklenmedik bir trafik kazası her şeyi değiştirir. Sami'nin hastaneye kaldırıldığı haberiyle sarsılan Selvi, kocasının kaza anında yalnız olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşar. Daha önce erkeklerle ilgili olumsuz tecrübeler yaşamış olan Selvi'nin, zaten çalkantılı olan ailesi bu olayla birlikte harekete geçer. Gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşerler, ancak bu çabaları onları türlü belalara sürükleyecektir.
OYUNCULAR VE KADRO
Yönetmen : Bora Onur
Yapım Yılı : 2020
Tür : Komedi
Oyuncular : Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli İdiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wilma Elles, Orçun Kaptan