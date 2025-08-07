Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Benim Kocam Yapmaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Televizyon ekranlarına neşe getiren "Benim Kocam Yapmaz" filmi, izleyicilerine bol kahkahalı dakikalar vadediyor. Film, kocasına sonsuz güven duyan Selvi'nin, ailesinin şüpheci tavırlarıyla karşı karşıya kalmasıyla gelişen eğlenceli olayları konu alıyor. Sürükleyici hikayesi ve yer yer absürt mizahıyla dikkat çeken yapım, aile içi dinamikleri komediyle harmanlayarak izleyenlere keyifli bir seyir sunuyor.

Başrollerinde Merve Sevi, Nurseli İdiz ve Çağkan Çulha gibi tanınmış isimlerin yer aldığı yapım, bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Renkli karakterleri ve olayların beklenmedik şekilde geliştiği senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çeken film, "Benim Kocam Yapmaz" adını haklı çıkaracak sürprizlerle dolu.

FİLMİN KONUSU

Selvi, dışarıdan bakıldığında örnek gösterilecek bir evliliğe sahiptir ve kocası Sami'ye olan güveni tamdır. Ona göre Sami, asla hata yapmayacak bir eştir. Ancak beklenmedik bir trafik kazası her şeyi değiştirir. Sami'nin hastaneye kaldırıldığı haberiyle sarsılan Selvi, kocasının kaza anında yalnız olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşar. Daha önce erkeklerle ilgili olumsuz tecrübeler yaşamış olan Selvi'nin, zaten çalkantılı olan ailesi bu olayla birlikte harekete geçer. Gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşerler, ancak bu çabaları onları türlü belalara sürükleyecektir.

OYUNCULAR VE KADRO

Yönetmen : Bora Onur

Yapım Yılı : 2020

Tür : Komedi

Oyuncular : Merve Sevi, Çağkan Çulha, Nurseli İdiz, Şeyla Halis, Kimya Gökçe Aytaç, Wilma Elles, Orçun Kaptan

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
YÖK'ten 'sahte diplomalı 400 akademisyen' iddiasında bulunanlara suç duyurusu

Sahte diploma skandalında YÖK harekete geçti! O iddiaya suç duyurusu
'9 bölge' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

Afişlerdeki o ifade ne anlama geliyor? MHP'den açıklama var
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba

Suriye'deki varlığımızdan rahatsız olan İsrail'e müthiş mesaj
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.