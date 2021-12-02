Benim Hayatım yeni bölüm ne zaman? Benim Hayatım 4. bölüm bugün var mı? Benim Hayatım 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BENİM HAYATIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bekir tarafından aldatıldığını öğrenen Handan, büyük bir şok yaşar... Yadigar'ın bu durumu öğrenmesi Heves'in ölümü demektir. Kusursuz bir cinayet planı kuran Heves ve Bekir herkese büyük bir kabus yaşatır. Ancak Handan gitmeden evvel bir plan yapmıştır. Bu da Hayat'ın ve herkesin yaşamını değiştirecektir.

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