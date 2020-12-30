Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 47. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek son bölümüyle ekranlara geldi. Benim Adım Melek 47. bölüm kesintisiz izle! Benim Adım Melek son fragmanı yayınlandı, 47. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Benim Adım Melek 46. bölüm fragmanı izle! Benim Adım Melek yeni bölüm canlı izle! 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Benim Adım Melek yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Benim Adım Melek 47. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BENİM ADIM MELEK 45. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne, Ömer'in odasına girip kendisini ve geçmişini hatırlatmaya çalışmış, ancak tüm gayretine rağmen Ömer hiçbir şey hatırlayamamış ve şiddetle Defne'yi kolundan tutup odasından çıkarmıştı.

Bu olayın üzerine bütün aile çaresizlik içinde Ömer'in durumuna donup kalır. Cumali mahcup bir şekilde özür dilerken,Zümrüt öfkeyle söylenir. Defne ise gözyaşları içinde annesiyle beraber konaktan ayrılır.

Zümrüt bu durumu bahane ederek en başından bu yana onaylamadığı Ömer ve Defne'nin evliliğine engeller koymaya çalışacaktır.Zümrüt, Defne ile Ömer'in arasına nasıl bir engel koyacaktır?

Mithat, Sami ve adamlarından Kerem'i kurtarır ancak ikisi de hırpalanmıştır. Mithat meselenin ne olduğunu anlamazken, Kerem bahis maçlarında oynadığını açık etmek istemez.

Funda Melek'in Alpay'a hamile olduğunu söylemesine sinirlenir. Funda bu çocuğu doğurmak konusunda kararsızdır çünkü Alpay'ın nasıl bir baba olduğu ortadadır.

Ömer Defne'nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır? Kenan, Vildan'a ulaşmaya çalışır. Oğlunun derdiyle uğraşan Vildan, Kenan'a nasıl karşılık verecektir? Emre'nin çektiği görüntüler karşısında kerem ne yapacaktır? Gülşad'ı Ömer'in yanında gören Defne durumu nasıl karşılayacaktır?

BENİM ADIM MELEK 47. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek 47. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanacaktır. Peki, 47. bölümde neler olacak?