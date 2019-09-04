Benim Adım Melek oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlıyor?

04.09.2019 14:34

Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Benim Adım Melek, yayınlanan fragmanı ile dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Nehir Erdoğan ile Kutsi'nin baş rolünde oynadığı Benim Adım Melek dizisi hayatla mücadele, yeni bir hayat inşa etmenin zorluklarını ekrana taşıyacak. Benim Adım Melek dizisi oyuncu kadrosu, genel konusu ve ne zaman başladığına dair bilgiler haberimizde.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını Üs Yapım'ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor. Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk'ün paylaştığı dizinin kadrosunda Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar ve usta oyuncular Orhan Güner ile Şerif Sezer yer alıyor.

Benim Adım Melek oyuncuları, karakterleri;

Nehir Erdoğan (Melek)

Kutsi (Halil)

Kaan Çakır (Alpay)

Şerif Sezer (Nefise)

Mustafa Mert Koç (Ömer)

Rabia Soytürk (Defne)

Ulvi Kahyaoğlu ( Kerem)

Ece Özdikici (Funda)

Hande Kaptan (Kadriye)

Muharrem Türkseven (Mahmut)

Poyraz Ar (Seyit Ali)

Mehmet Çevik (Seyit Ali Karadağ)

Rami Narin

Zeyno Eracar

Nizam Namidar

Zeynep Özder Birde

BENİM ADIM MELEK KONUSU NEDİR?

Benim Adım Melek dizisinde Gaziantep'de doğmuş büyümüş hatta aşık olup evlenmiş üç çocuklu bir annenin acı dolu hikayesi anlatılacak. Yıllar önce babasının kararını hiçe sayarak yuvasını terk eden Melek, yaşadıklarını taşıyamayacak hale geldiğini, amansız bir hastalığa yakalandığında anlar. Durumu Alpay'a anlatmak için eve döndüğünde, kocasının çocukların velayetini alarak kendisinden boşandığını öğrenir. Her şeyini kaybeden Melek gözünü karartarak bir karar verir. Sevdiği adamla Almanya'ya gitmek için başını önüne eğdirdiği babasına kendini affettirip canından öte sevdiği çocuklarını ona emanet ederek son nefesini topraklarında vermek için yola çıkan Melek'in, gerçek anneliğin vazgeçmek değil çocukları için yaşamak olduğunu anlayınca ailesiyle ve çocuklarıyla yepyeni bir hayatı yeni baştan inşa etmesinin hikayesi.

BENİM ADIM MELEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Televizyonda yeni sezonunun başlaması ile birlikte Trt ekranlarında boy göstermesi beklenen Benim Adım Melek dizisinin yayın günü ve yayın tarihi henüz açıklanmadı.