Benim Adım Melek, Melek Karadağ kimdir? Nehir Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adam Melek dizisinin başrol karakteri Melek Karadağ kimdir? Benim Adım Melek Melek kimdir? Nehir Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek dizisi, Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek, konusu kadar oyuncuları ile de dikkat çekmekte ve Benim Adım Melek oyuncuları merak edilmektedir. Peki, Benim Adam Melek dizisinin başrol karakteri Melek Karadağ kimdir? Benim Adım Melek Melek kimdir? Nehir Erdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BENİM ADIM MELEK'TE MELEK KİMDİR? NEHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Benim Adım Melek dizisinde Melek Karadağ karakterini canlandıran Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 40 yaşındaki Nehir Erdoğan, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümüne girdi ve burayı bitirdi. Ardından yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü okudu.

Nehir Erdoğan kısa bir süre için ABD'de yaşamış, daha sonra Yabancı Damat dizisi için Türkiye'ye geri dönmüştür. Yabancı Damat dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Erdoğan, bugüne kadar çeşitli televizyon kanallarında oyunculuk ve sunuculuk yapmış; filmlerde rol almıştır. 2008 yılında, Huysuz Virjin, İbrahim Tatlıses gibi isimlerin jüri koltuğunda bulunduğu Popstar Türkiye programının sunuculuğunu Osmantan Erkır ile birlikte gerçekleştirmiştir.

NEHİR ERDOĞAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2003 |Hababam Sınıfı Merhaba | Arzu (Film)

2004 | Okul | Güldem (Film)

2008 | Meleğin Sırları | Ebru (Film)

2014 | Silsile | Ece (Film)

2003 | Koçum Benim | Pelin (Dizi)

2003 | Estağfurullah Yokuşu | Gümüş (Dizi)

2004 - 2007 | Yabancı Damat | Nazlı Baklavacıoğlu(Dizi)

2007 - 2008 | Tatlı Bela Fadime | Fadime (Dizi)

2008 | Ay Işığı - Avukatlar | Başak Aydost (Dizi)

2009 - 2010 | Aşk Bir Hayal | Asmin (Dizi)

2012 | Son | Aylin Karan (Dizi)

2014 | Reaksiyon | Duygu (Dizi)

2017 | Fi | Nilay (Dizi)

2018-2019 | İkizler Memo-Can|Melek Caneri (Dizi)

2019 | Benim Adım Melek | Melek (Dizi)