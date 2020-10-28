Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?
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Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?

28.10.2020 18:38 | Son Güncelleme: 28.10.2020 18:42
Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?

Benim Adım Melek 2. sezona bomba gibi başlamıştı. Fakat sonradan reytinglerde yaşanan düşüşten dolayı izleyiciler tarafından dizi final mi yapacak sorusuyla gündeme gelmişti. Peki Benim Adım Melek final mi yapıyor? Benim Adım Melek bitecek mi? Benim Adım Melek final bölümü ne zaman?

TRT 1'in sevilen yapımlarından birisi de Benim Adım Melek dizisidir. Benim Adım Melek final mi yapıyor? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman çıkacak? Benim Adım Melekoyuncuları kimlerdir?

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Son haftalardaki reyting düşüşlerinden dolayı dizi izleyiciler tarafından final yapacak mı yapmayacak mı gündeme gelmişti. Diziyi izleyenlerin büyük bir kısmı dizinin final yapmasını istemiyor. Zaten dizi yöneticilerinden böyle bir açıklama yapılmadı. Bu bakımdan şimdilik izleyicilerin korkmasına gerek yoktur diyebiliriz.

Kısacası dizinin bu sıralar final yapması düşünülmüyor. Yine de resmi açıklama gelirse yazımıza ekleyeceğiz...

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümü bugün 28 Ekim Çarşamba saat 20:00 'da ekranlara gelecek. Dizinin bu sıralarda final yapması düşünülmüyor.

Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halil'in hala Melek'i sevdiğini duyan Zümrüt yıkılır. Vildan ile konuşmaya gelip, Cumali'ye yakalanan Kenan zekice bir hamleyle durumu kurtarır. Emre, Kerem ve Aslı'ya bir oyun oynar. Bunun sonucunda iki sevgilinin arası bozulur. Aslı Kerem'le arasını düzeltmeye çalışırken Alpay'ın hangi sırrını ortaya çıkartacaktır? Seyran ile arası gerilen Mithat karısının tüm desteğini arkasına alarak hayallerine giden yolda yürüyebilecek midir? Ömer'in yemin törenine giden Şirhanları bekleyen haber nedir? Seyit Ali kızını kurtarmak için çırpınırken doktorun ilik naklinden bahsettiğini anımsar. Nakil için uygun olup olmadıklarına dair prosedür gerçekleştirilir. Herkes sabırsızlıkla sonuçları beklerken Melek onun için yapılanlardan haberdar olacak mıdır?

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI KİMLER?

Nehir Erdoğan : Melek

Kutsi : Halil

Kaan Çakır : Alpay

Şerif Sezer : Nefise

Mustafa Mert Koç : Ömer

Rabia Soytürk : Defne

Ulvi Kahyaoğlu : Kerem

Ece Özdikici : Funda

Hande Kaptan : Kadriye

Muharrem Türkseven : Mahmut

Poyraz Ar : Seyit Ali

Mehmet Çevik : Seyit Ali Karadağ

İsmail Açıl : Adnan

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