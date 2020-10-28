Benim Adım Melek dizisi final mi yapıyor? Benim Adım Melek bitecek mi? Dizi neden final yaptı? Son bölüm ne zaman yayınlanır?

Benim Adım Melek 2. sezona bomba gibi başlamıştı. Fakat sonradan reytinglerde yaşanan düşüşten dolayı izleyiciler tarafından dizi final mi yapacak sorusuyla gündeme gelmişti. Peki Benim Adım Melek final mi yapıyor? Benim Adım Melek bitecek mi? Benim Adım Melek final bölümü ne zaman?