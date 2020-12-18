Bengütürk TV frekans bilgileri! Bengütürk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? Bengütürk TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Bengütürk TV'nin frekans bilgileri nedir? Bengütürk TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Bengütürk TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Bengütürk TV frekansı kaçtır? Bengütürk TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

BENGÜTÜRK TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12685

Polarizasyon : YATAY(H)

Sembol Oranı : 27500

FEC : 2/3

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Bengütürk TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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