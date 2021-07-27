Bengü hamileyken aşı oldu
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Bengü hamileyken aşı oldu

Bengü hamileyken aşı oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İkinci çocuğuna altı aylık hamile olan Bengü, koronavirüs aşısı oldu. İkinci doz aşı olduğunu belirten şarkıcı, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı. İşte detaylar...

İkinci çocuğuna altı aylık hamile olan Bengü, koronavirüs aşısı oldu.

Aşı olduğu sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Evet aylık hamileyim. Evet doktorlarıma ve bilime güveniyorum. Evet ikinci doz aşımı oldum. Lütfen siz de aşınızı olun" diye yazdı. Şarkıcı, kızı Zeynep'in baş harfi olan Z harfinde kolye taktığı görüldü. Selim Selimoğlu'yla evli olan Bengü, üç ay sonra dünyaya gelecek oğluna Selim adını verecek.

Bengü hamileyken aşı oldu
Bengü hamileyken aşı oldu

Kaynak: Snob Magazin

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