Bengin'den cıvıl cıvıl yaz şarkısı Romantik şarkıların sesi Bengin, sözü ve müziği kendisine ait, Doğan Umut Music Company üçüncü single solo albümü "Al Bütün Eşyalarını" adlı eserin klip çekimlerini tamamladı.

Klip yönetmenliğini Doğan Umut'un yaptığı, aranjörlüğünü ise Ahmet Turan Uluç'un üstlendiği eser, "Al Bütün Eşyalarını" sıcak bir yaz şarkısı... Bengin, klipte, sevgilisiyle uzun bir deniz yolculuğuna çıkan aşığın maceralarını anlatmaya çalıştı. Doğan Umut MMusic Company şirketinden çıkan 3'inci single albüm "Al Bütün Eşyalarını" şarkısıyla şimdiden yoğun ilgi gören Bengin'in klibi, tüm digital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.





Kaynak: Snob Magazin