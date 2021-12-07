Bengal Körfezi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 20 kayıp - Haberler
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Bengal Körfezi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 20 kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bengal Körfezi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 20 kayıp

Bengal Körfezi'nde kasırga nedeniyle alabora olan balıkçı teknesindeki 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Bengal Körfezi'nde kasırga nedeniyle alabora olan balıkçı teknesindeki 20 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nde, 21 balıkçının da içinde bulunduğu bir tekne bölgede etkili olan Jawad kasırgası nedeniyle alabora oldu. Yetkililer, kaybolan 21 balıkçıdan 1'inin kurtarıldığını, diğer balıkçılar için ise arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Barguna Bölgesi Polis Müdürü Jahangir Mallick, teknenin kaybolduğunu söyledi. - DAKKA

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