Benfica - Standard Liege maçı hangi kanalda? Benfica - Standard Liege maç saat kaçta?
29.10.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:29
Benfica - Standard Liege, UEFA Avrupa Ligi maçı 29 10 2020 günü Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Benfica - Standard Liege maçı heyecanla bekleniyor. Peki,Benfica - Standard Liege maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
BENFİCA - STANDART LİEGE MAÇI KAÇTA NE GÜN?
Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Benfica-Standard Liege Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak.Benfica-Standard Liege Maçı 23:00'de başlayacak. Benfica ile Standard Liege arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı Işık Stadyumu, Lizbon'da oynanacak.SADE