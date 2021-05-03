Bendevi Palandöken kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bendevi Palandöken'in hayatı ve biyografisi!
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Bendevi Palandöken kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bendevi Palandöken'in hayatı ve biyografisi!

Bendevi Palandöken kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bendevi Palandöken'in hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bendevi Palandöken geliyor. Peki, Bendevi Palandöken kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Bendevi Palandöken'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı olan Bendevi Palandöken kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Bendevi Palandöken ile ilgili bilgilere yazımızdan erişebilirsiniz.

BENDEVİ PALANDÖKEN KİMDİR?

1949 yılında Malatya'da dünyaya gelen Bendevi PALANDÖKEN, 1962 yılında Ankara'nın Cebeci semtinde bakkal olarak başladığı meslek hayatını, halen aynı dükkânda devam ettirmektedir.

1965 yılında Denetim Kurulu üyeliğine seçildiği Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği'nde 1978-1984 yılları arasında Başkanvekilliği görevini yapan, 1984 yılında Dernek Başkanlığına seçilen PALANDÖKEN, bu tarihten günümüze kadar düzenlenen tüm genel kurullarda, genel kurul üyelerinin güvenoyunu alarak Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

PALANDÖKEN, 1978 yılında kurduğu Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Başkanlığını da halen yapmaktadır.

Bendevi PALANDÖKEN, 1984 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından Başkanvekilliği görevinde bulunmuş, 1990 yılında yapılan genel kurulda Federasyon Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini de halen devam ettirmektedir.

1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeliğine seçilen PALANDÖKEN 1999 yılında seçildiği Başkanvekilliği görevinin ardından, 2007 yılında Konfederasyon Genel Başkanlığına seçilmiştir.

2010 yılında yapılan Genel Kurul ile bir kez daha Konfederasyon Genel Başkanlığına seçilen Bendevi PALANDÖKEN, Avrupa Akdeniz Esnaf Sanatkârlar İşletmeleri ve KOBİ Birliğinin (EUROMED) Başkanvekilliği görevinin yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Karma İstişare Komitesi Üyeliği (AB-TR KİK), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği, TC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İcra Komitesi Üyeliği ve Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

PALANDÖKEN, evli ve bir çocuk babasıdır.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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