Dram türündeki bu güçlü yapım, 2025 sonbaharına damga vuracak. Yapım şirketi NTC Medya, senaristler ve yönetmen ekibi uzun süredir üzerinde çalıştıkları bu projenin detaylarını paylaştı.Ben Leman dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

KONUSU: KASABAYA DÖNEN BİR KADININ HİKÂYESİ

"Ben Leman" dizisi, öğretmen olan Leman'ın yıllar sonra doğduğu kasabaya geri dönmesiyle başlıyor. İlk bakışta sakin ve huzurlu görünen bu küçük kasaba, aslında sırlarla dolu bir geçmişi barındırıyor. Leman, eski arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldikçe yıllar boyunca gizlenmiş olaylar gün yüzüne çıkıyor. Dostluklar, aşklar ve ihanetlerle dolu bu atmosferde, kahramanların hayatı büyük bir değişimden geçiyor.

İzleyiciyi hem dramatik sahnelerle hem de gerilim yüklü anlarla ekrana kilitleyecek olan dizi, özellikle güçlü diyalogları ve duygusal yoğunluğuyla dikkat çekiyor.

OYUNCU KADROSU GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Ben Leman'ın en çok konuşulan yönlerinden biri kuşkusuz oyuncu kadrosu oldu. Başrolde Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu yer alıyor. Bu beş güçlü ismin bir araya gelmesi, diziyi şimdiden sezonun iddialı projeleri arasına soktu.

Kadronun geri kalanında ise Tansel Öngel, Şebnem Sönmez, Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur gibi deneyimli isimler bulunuyor. Ayrıca genç ve dinamik oyuncuların da hikâyeye taze bir enerji katması bekleniyor. Oyuncuların her birinin, karakterlerine farklı bir derinlik kazandıracağı tahmin ediliyor.

YAPIM EKİBİ VE YÖNETMEN DETAYLARI

Dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Senaryosu Yekta Torun ve Hilal Yıldız tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Hikâye özgün bir kurguya sahip ve izleyiciyi klasikleşmiş dram kalıplarının ötesine taşıma iddiası taşıyor. Yapım ekibinin titiz çalışmaları, "Ben Leman"ın kalıcı bir iz bırakacağını gösteriyor.

ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI MEKANLAR

Dizi çekimleri İzmir'in Urla, Sığacık ve Seferihisar gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Bu mekânlar sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda hikâyenin duygusal tonuna da katkı sağlıyor. Ege'nin sıcak atmosferi, kasabanın hem huzurlu hem de gizemli havasını destekliyor. Görüntü yönetmenliğinde de doğallığın ön planda olmasıyla, izleyici kendini hikâyenin içinde hissedecek.

TANITIM VE HAZIRLIK SÜRECİ

Ben Leman dizisinin tanıtımları kısa süre önce başladı. Okuma provası tamamlandı ve çekimlerden paylaşılan ilk kareler izleyicilerin ilgisini şimdiden artırdı. Sosyal medyada dizinin afişi ve tanıtım videoları büyük beğeni topladı. Özellikle "geri sayım başladı" sloganıyla yayınlanan ilk duyuru, yeni sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

YENİ SEZONDA BEKLENTİLER

Dram dizilerine ilgi duyan izleyiciler için "Ben Leman" şimdiden yeni bir soluk olarak değerlendiriliyor. Oyuncu kadrosunun gücü, çekimlerin doğal atmosferi ve senaryonun derinliği diziyi öne çıkarıyor. Yapım ekibi, karakterlerin her birini titizlikle oluşturduklarını ve izleyiciye unutulmaz bir deneyim yaşatacaklarını belirtiyor.

Eylül ayına yaklaşıldıkça, dizinin yayın günü ve saatine dair yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor. İzleyiciler, şimdiden ekran karşısına geçmek için sabırsızlanıyor.

SONUÇ: BEKLENEN TARİH EYLÜL 2025

Özetle, Ben Leman dizisi:

• Eylül 2025'te başlayacak.

• NOW TV platformunda yayınlanacak.

• Başrolünde Burçin Terzioğlu, Tayanç Ayaydın, Selin Şekerci, Duygu Sarışın ve Gökçe Eyüboğlu var.

• Çekimleri İzmir ve çevresinde gerçekleştiriliyor.

Tüm bu bilgiler ışığında "Ben Leman", yeni sezona damga vurması beklenen yapımların başında geliyor. İzleyiciler için geri sayım başladı ve heyecan gün geçtikçe artıyor.