Ben Fero x Cash Flow - Üçe Beşe Bakamam şarkı sözleri! 'Üçe beşe bakamam' rap şarkısının sözleri nelerdir?

Ben Fero ve Cash Flow geçtiğimiz günlerde yeni parçasını çıkardı. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki 'Üçe beşe bakamam' sözleri nedir? Üçe beşe bakamam rap sözleri nelerdir?

Ben Fero X Cash Flow - Üçe Beşe Bakamam şarkısı çıktığı andan itibaren beğeniyle izlenildi. Peki üçe beşe bakamam rap şarkısı sözleri nelerdir?

BEN FERO x CASH FLOW - ÜÇE BEŞE BAKAMAM ŞARKI SÖZLERİ

Öyle üçe beşe bakamam(Bakamam)

Gelir gider bir gün paralar (Paralar)

Öyle atar gider bana bak (Bana bak)

Beni bilir bi tek yaradan

(YE YE YE)

İşi çözmeden beni arama

Bişi bilsem seni aramam

Senle kimseler girmez arama

Sen-le kim-seler girmez arama

43 - 44 KM

Bişeyler yaptım gene

Kimlerin kimlerin DM

Oluyom her gün Meme

Doymuyon açsın neye

Bi arkadaştım dondum beye

Seni bilemiyorum döncen neye

Doymadın gollere yeye yeye

Bornova burdan 45 KM

Roket bişeyler yaptım gene

Kim bilir kaçtı hep kimlerin DM

Sanalda oluyom her gün Meme

Düşmeye doymadın açsın neye

Bi arkadaştım dondum beye

Seni bilemiyorum döncen neye

Doymadın gollere ye ye ye ye

(WUH)

Fight sokaklara suikast kabinlere

Hype aghtt diyor bana

Hızlı ol sigarayı yak mic

Çektiğin kliplerin hepside arrak

Bir yanda Usame bir yanda Barack

İki 70lik devirdik ya rock laayyt

Makinalar zulada

Thuglife 4 life silver purple orange white

paranoyak manyak mikrofonu bırak

Allah bide underground

Vallah flow Number one

Zarlar altın saat koldan çıkar

Soyulcan donuna kadar

Bu işlerin sonu nereye kadar

Satanistleri aslanlara at

5 dakkaya oradayım dedim n

Eden arıyorsun her yarım saat

Parayı bulunca alırsın kendine yeni bir hat

Yeni bir kat kime göre neye göre

Türkçe Rap'e üstad senin gibi götlere her şey müstak

Rap yapma pavyonlara karı sat

Menajer gavat naber whatsp

Çakal için fırsat bu fırsat

Seni sarmısaklasakda mı bıçaklasak

Kanlı torba bağırsak

Hastaneden ambulans çağırsak

Son ses müzik dinle sağırsan

Nakaratla bir başına kalırsan

O yüzden ayıkla ayıkla ayıkla

Benim sözleri geceleri sayıkla

Yunanistan'a kaçtınız bir anda kayıkla

Bir gençlik kayıp lan harbiden ayıp lan

ÜÇE BEŞE BAKAMAM ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Ben Fero X Cash Flow - Üçe Beşe Bakamam şarkısı 31 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şuanda 1.2 milyon izlenme alan şarkı toplamda 53 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgilere aşağıdan bakabilirsiniz.

Söz: Ben Fero & Cash Flow

Müzik: Burak Keskin

Mix & Mastering: Gökhan Güler

Özel Teşekkür: Elanur Pat & Onur Durak