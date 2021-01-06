Ben Fero x Cash Flow - Üçe Beşe Bakamam şarkı sözleri! 'Üçe beşe bakamam' rap şarkısının sözleri nelerdir?
Ben Fero ve Cash Flow geçtiğimiz günlerde yeni parçasını çıkardı. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki 'Üçe beşe bakamam' sözleri nedir? Üçe beşe bakamam rap sözleri nelerdir?
Ben Fero X Cash Flow - Üçe Beşe Bakamam şarkısı çıktığı andan itibaren beğeniyle izlenildi. Peki üçe beşe bakamam rap şarkısı sözleri nelerdir?
BEN FERO x CASH FLOW - ÜÇE BEŞE BAKAMAM ŞARKI SÖZLERİ
Öyle üçe beşe bakamam(Bakamam)
Gelir gider bir gün paralar (Paralar)
Öyle atar gider bana bak (Bana bak)
Beni bilir bi tek yaradan
(YE YE YE)
İşi çözmeden beni arama
Bişi bilsem seni aramam
Senle kimseler girmez arama
Sen-le kim-seler girmez arama
43 - 44 KM
Bişeyler yaptım gene
Kimlerin kimlerin DM
Oluyom her gün Meme
Doymuyon açsın neye
Bi arkadaştım dondum beye
Seni bilemiyorum döncen neye
Doymadın gollere yeye yeye
Bornova burdan 45 KM
Roket bişeyler yaptım gene
Kim bilir kaçtı hep kimlerin DM
Sanalda oluyom her gün Meme
Düşmeye doymadın açsın neye
Bi arkadaştım dondum beye
Seni bilemiyorum döncen neye
Doymadın gollere ye ye ye ye
(WUH)
Fight sokaklara suikast kabinlere
Hype aghtt diyor bana
Hızlı ol sigarayı yak mic
Çektiğin kliplerin hepside arrak
Bir yanda Usame bir yanda Barack
İki 70lik devirdik ya rock laayyt
Makinalar zulada
Thuglife 4 life silver purple orange white
paranoyak manyak mikrofonu bırak
Allah bide underground
Vallah flow Number one
Zarlar altın saat koldan çıkar
Soyulcan donuna kadar
Bu işlerin sonu nereye kadar
Satanistleri aslanlara at
5 dakkaya oradayım dedim n
Eden arıyorsun her yarım saat
Parayı bulunca alırsın kendine yeni bir hat
Yeni bir kat kime göre neye göre
Türkçe Rap'e üstad senin gibi götlere her şey müstak
Rap yapma pavyonlara karı sat
Menajer gavat naber whatsp
Çakal için fırsat bu fırsat
Seni sarmısaklasakda mı bıçaklasak
Kanlı torba bağırsak
Hastaneden ambulans çağırsak
Son ses müzik dinle sağırsan
Nakaratla bir başına kalırsan
O yüzden ayıkla ayıkla ayıkla
Benim sözleri geceleri sayıkla
Yunanistan'a kaçtınız bir anda kayıkla
Bir gençlik kayıp lan harbiden ayıp lan
ÜÇE BEŞE BAKAMAM ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Ben Fero X Cash Flow - Üçe Beşe Bakamam şarkısı 31 Aralık 2020 tarihinde Youtube'a yüklendi. Şuanda 1.2 milyon izlenme alan şarkı toplamda 53 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgilere aşağıdan bakabilirsiniz.
Söz: Ben Fero & Cash Flow
Müzik: Burak Keskin
Mix & Mastering: Gökhan Güler
Özel Teşekkür: Elanur Pat & Onur Durak