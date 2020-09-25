Ben Fero 2020 sözleri | Ben Fero Yabani albümü şarkıları
Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero yeni albümünü piyasalara sürdü. Ben Fero - 2020 sözleri | Ben Fero kimdir?
Mahallemiz Esmer şarkısıyla tanınan ve sonrasında Demet Akalın'ın ismini verdiği şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran rapçi Ben Fero yeni albümünü piyasalara sürdü. Ben Fero - 2020 sözleri | Ben Fero kimdir?
BEN FERO 2020 SÖZLERİ
Modumu bilmiyom iyi mi değil mi
Oluyom arada kirli dilli
Yine de değilim kirli biri
Bu günümüz felaket filmi gibi
Durmadan yediler birbirini
Kapadım attım ben bildirimi
Neleri gördüm ben
Seni de görücem
Seni de yenicem 2020
(x2)
Çok çabuk oldum ben sophomore Lebron
Beatte bi Escalade bazen de Veyron
Her türlü rap için yükseliş tek yol
Ben yencem bu seneyi yapamam let go
Yapan siliniyo haritadan kafaları hapis olan (HAH)
Sormuyo kendine what is a man
Bunca sene bunca sabır helal olsun abi sana
Ben gelemem çoktan derdim hadi gidin hadi tamam
Self made kazandım yağmadı para bana (WHAAT)
Gökten dilek de tutmadım yaradana (YAA)
Artık başardım ağlama tamam ama
Rap hep burada kendini paralama
Koşuyorum aralara gör beni Maradona
Yılmadım rap anlamayan Hand Of God sanar ama
Hislerimi hevesimi atıyom bi karavana
İçimde yok çıkarıyom gerek var mı paravana
Kesilmedim koştum, ben leb demeden
Nesilleri çoştur hiç beklemeden
Türkçe rape insan kat teklemeden
Hayatınla boş yapma eklemeden
Tek yemeden yap sofrayı kur
Bencilleşme ve ortayı bul (BUL)
*** sığmıyo tek kapı coupe (DAR)
Yanlış yapanlar hep mahçup (YEA)
Gitsem bi daha geri gelmem ben çalmam her telden
Tarzım tek benken herkes beklerken
Dönsem raplerden hadi söyle bana bunu nasıl yedircem
Bu sene gibi gene olsa delircem
Sanma sakın ola sana yenilcem
Aldığını bana geri vericen
2020 seni yenicem (YEA)
BEN FERO KİMDİR? BEN FERO GERÇEK ADI
Gerçek adı Ferhat olan Ben Fero, 1991 yılında Almanya'nın Berlin'den önceki başkenti Bonn şehrinde doğdu. 3 yıl Almanya'da yaşayan Ferhat daha sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Babası Trabzon, annesi Sivas'lıdır. İzmir'de yaşıyan ünlü rapçinin kilosu 68, boyu 1,77'dir.
Uzun yıllardır rap müziğiyle amatör olarak ilgilenen Ben Fero, 8 yaşında rap müziğiyle unutulmaz rapçi 2pac'i dinleyerek tanıştı. 2005-10 yılları arasında üniversite eğitimini tamamlayıp, vatani görevini Kıbrıs'ta yaptı. 2000'li yılların başında amatör olarak rap denemeleri yaptı. İlk profesyonel çalışması ise 2018 yılında hazırladığı 'Mahallemiz Esmer' parçası oldu.
Ben Fero geçimini, İzmir'de faaliyetlerini sürdüren özel bir firmanın satış departmanında çalışarak sağlıyordu. "Kimlerdensin" adlı 2. parçasından sonra işten ayrıldı ve müzik kariyerine odaklandı.
Ben Fero, verdiği bir röportajda kendisini Sansar Salvo'nun şarkılarıyla büyüdüğünü, Türkçe Rap müziğinin kemik isimleri Mahsal, Firar, Kadıköy Acil, Hemsta, Cash Flow, Giotin, Server Uraz, Beta, Sagopa Kajmer, Fuat, Ceza, Killa Hakan'ın şarkılarını dinlediğini belirtti.