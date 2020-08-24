Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu kimdir? Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli? Ufuk Özkan hayatı ve biyografisi!
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Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu kimdir? Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli? Ufuk Özkan hayatı ve biyografisi!

Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu Ufuk Özkan başarılı performansı ile ekranlarda beğeni topluyor. Peki, Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu kaç yaşında, nereli? Ufuk Özkan hayatı ve biyografisi nedir? Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu Ufuk Özkan kimdir?

Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu kimdir? Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli? Ufuk Özkan hayatı ve biyografisi!
24.08.2020 19:38 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:41

Sevilen TV programı Ben Bilmem Eşim Bilir, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Ben Bilmem Eşim Bilir hakkında, Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu Ben Bilmem Eşim Bilir kimdir? Ben Bilmem Eşim Bilir sunucusu Ufuk Özkan kaç yaşında, nereli? Ufuk Özkan hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

BEN BİLMEM EŞİM BİLİR SUNUCUSU UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Doğum tarihi: Ben Bilmem Eşim Bilir Nisan 1975

Kaç yaşında: 4 5yaşında

Nereli: Seeheim-Jugenheim, Almanya

Boy: 1,82 m

Ufuk Özkan, (d. 11 Nisan 1975, Seeheim-Jugenheim, Almanya), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Aslen Samsunludur. 12 yaşında Samsun'a kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8.sınıf yerine 5.sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur .Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık İle 3 yıl Kabare Tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM'de "Ölümsüz Aşk" dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır. Almanca ve İngilizce bilmektedir. "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterinde rol almıştır. Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan'da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

• Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2009

• Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2007

• Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2006

• Papaz Kaçtı : Phillip King - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2005

• Ayşegül Hindistanda - Tiyatro Kılçık - 2005

• Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey-Cemal Reşit Rey - 2002

• Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

• Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

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