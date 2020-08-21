Beltur şubeleri yenileniyor Beltur A.Ş. Caddebostan şubesiyle başlattığı yenileme hareketini sahil bandındaki tüm şubeleriyle sürdürüyor. Yakın zamanda tüm Beltur şubeleri yepyeni bir görünüme kavuşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Beltur A.Ş., geçen yıl şubelerin çehresini ve ürün çeşitliliğini değiştirme sürecine başladı. İlk olarak Caddebostan şubesinde uygulanan yenilenme, Suadiye, Şaşkınbakkal, Bakırköy, Süreyyapaşa ve Küçükyalı şubeleriyle de devam etti. Özellikle 2 aylık karantina döneminde hızlandırılan çalışmalar sonrası beş şube, her kuşaktan İstanbullunun zevkle kullanacağı yepyeni bir görünüme kavuştu. Beltur, sahilden başlattığı yenilenme hareketini başta Atalar, Altıntepe şubeleri olmak üzere diğer şubelere de yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.





İki ayda beş şube dönüştürüldü!





& ;Beltur A.Ş. Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "Beltur olarak sahil bandındaki şubelerimize özel bir önem veriyoruz. Yenileme hareketimizi de bundan dolayı sahil şubelerimizden başlattık. Sahil bandındaki 5 şubemizi 2 ay içinde yenileyip hızla hizmete aldık" dedi..







Kaynak: Snob Magazin