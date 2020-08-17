Beltur, İstanbul'u renklendirmeye devam ediyor
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Beltur, İstanbul'u renklendirmeye devam ediyor

BELTUR AŞ, Caddebostan şubesiyle başlattığı yenileme hareketini, sahil bandındaki tüm şubeleriyle sürdürüyor. Yakın zamanda tüm BELTUR şubeleri, yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Beltur, İstanbul'u renklendirmeye devam ediyor
17.08.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BELTUR AŞ, geçen yıl şubelerin çehresini ve ürün çeşitliliğini değiştirme sürecine başladı. İlk olarak Caddebostan şubesinde uygulanan yenilenme, Suadiye, Şaşkınbakkal, Bakırköy, Süreyyapaşa ve Küçükyalı şubeleriyle de devam etti. Özellikle iki aylık karantina döneminde hızlandırılan çalışmalar sonrası beş şube, her kuşaktan İstanbullunun zevkle kullanacağı yepyeni bir görünüme kavuştu. BELTUR, sahilden başlattığı yenilenme hareketini başta Atalar, Altıntepe şubeleri olmak üzere, diğer şubelere de yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

İKİ AYDA BEŞ ŞUBE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

BELTUR AŞ Genel Müdürü Güçlü Şeneler, "BELTUR olarak sahil bandındaki şubelerimize özel bir önem veriyoruz. Yenileme hareketimizi de bundan dolayı sahil şubelerimizden başlattık. Sahil bandındaki beş şubemizi iki ay içinde yenileyip hızla hizmete aldık" dedi.

İŞTE YENİLİKLER

Şeneler, şubelerde yapılan yenilikleri şöyle anlattı:

"Bütün şubelerimizi farklı ve çağdaş bir dekoratif anlayışla yeniledik. Masa ve sandalyelerimize varana kadar her şeyi, İstanbulluların genel zevk ve anlayışına göre, modern çizgilere sahip mobilyalardan seçtik. Tüm şubelerimizi, içinde kitap okunabilen, çeşitli aktiviteler gerçekleştirilebilen, işle ilgili çalışmalar yapılabilen mekanlar olarak tasarladık. Wi-Fi ve kütüphane hizmetinin yanı sıra merkezi müzik yayını, yerinde pişirilen sıcak lezzetlerle zengin ürün gamına sahip BELTUR şubeleri artık, her yaştan İstanbullunun çok keyif alacağı mekanlara dönüştürüldü."

"YENİ NORMAL" KURALLARINA DEVAM

Şubelerde koronavirüs önlemlerinin titizlikle uygulanmaya devam edildiğine dikkat çeken Şeneler, "Girişte tüm misafirlerimizin ateşini ölçüyor, kritik düzeyde olanları en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyoruz. Masa ve oturma düzenimiz 1,5 metrelik fiziki mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi. Maskesi olmayan misafirlerimize maske tedarik ediyoruz. Ödemeleri de temassız sistemle gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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