Beltur açılış için tüm tedbirleri alıyor Yaklaşık 2,5 aydır kafe ve restoranları kapalı olan BELTUR, en sağlıklı şekilde İstanbullularla bir araya gelmek için hazırlıklarını yapıyor.

Tüm dünyayı saran COVID-19 salgını nedeniyle Mart ayında kapanan kafe ve restoranlarla birlikte hizmete ara veren BELTUR A.Ş. şubeleri, yeniden İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor. Kontrollü normale geçiş süreci çerçevesinde hızlı bir şekilde tüm hazırlıklarını yapmaya başlayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan BELTUR, çok yakın zamanda tüm kafe, restoran ve turizm işletmeleriyle İstanbulluların hizmetinde olacak.

"YENİ DÜZENE UYGUN BİR İŞLEYİŞ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BELTUR A.Ş. Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuba Çıkrıkçı, "BELTUR bünyesindeki tüm mekanlar, hastane ve vapurlardaki şubelerimiz hariç olmak üzere, COVID-19 pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında 16 Mart'ta kapanmıştı. Hepimiz için zor geçen sabır gerektiren bir 2,5 aylık sürecin sonunda artık kontrollü normal hayata geçiş için hazırlıklara başladık. Artık hiçbir işletmenin pandemi öncesi sistemiyle eski düzende işleyişine devam etmesi mümkün değil. Herkesin sağlığı için ciddi tedbirler kapsamında yeni düzene uygun bir işleyiş planlanması gerekiyor" dedi.

İŞTE BELTUR'DA ALINAN TEDBİRLER

Çok yakın zamanda İstanbullulara kapılarını açacak olan BELTUR'da çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü belirten Çıkrıkçı, "Hazırlıklarımızı COVID-19 pandemisi için alınan tedbirlere titizlikle uyarak sürdürüyoruz. Yeni dönemde işletmelerimiz normal kapasitelerinin yarısı kadar misafir kabul edecek ve misafirlerimiz sosyal mesafe kuralına göre şubelerimizden yararlanabilecek. Ayrıca maske kullanmayan misafirlerimizi şubelerimizde ağırlayamayacağız. Girişlerde ateş ölçerle kontrol yapılacak ve ateşi 38'in üzerinde olan herkes içeri alınmadan bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Çalışanlarımızın tamamı maske ile hizmet verecek. Tüm mekanlarımızda duvara monte el dezenfektan aparatları yer alacak. Hazırladığımız afişlerle de tedbirler kapsamında tüm uyulması gerekenleri anlatıyor olacağız. Ödemeler mümkün mertebe temassız yöntemlerle gerçekleştirilecek. Özellikle ödeme alanında oluşabilecek yoğunluğa karşı zeminlere misafirlerimizin fiziksel mesafelerini ayarlayabilmeleri için uyarılar yerleştirilecek. Şubelerimizde yer alan TV'lerde de COVID-19 ile ilgili bilgilendirme filmleri sunulacak" diye konuştu.

"HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİYORUZ"

Tüm şubelerin dezenfekte edileceğini hatırlatan Çıkrıkçı, "Bu dezenfekte işlemleri açılışlardan sonra da belirli aralıklarla düzenli olarak devam edecek. Ayrıca mekanlarımızda oturma düzenini de yeni sisteme göre ayarladık. Kapasite yarıya düşürülüp, masalar arası mesafeler artırılıp, koltuk ve sandalyelerin sayıları azaltılarak fiziksel mesafe esas alındı."

BELTUR personelinin düzenli sağlık kontrollerinin de devam ettiğinin altını çizen Çıkrıkçı, "Personelimiz de bu konuda eğitimden geçiriliyor. Çalışanlarımız da hizmet verirken fiziksel mesafeye ve hijyene dikkat edecekler. Tüm çalışanlarımız maske kullanacak. Her gün mesai başlarken ateşleri ölçülecek ve ateşi 38'den yüksek olan personelimiz derhal en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler