Belleville Polisi filmi oyuncuları kim? Belleville Polisi konusu, oyuncuları ve Belleville Polisi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Belleville Polisi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Belleville Polisi konusu, özeti ve Belleville Polisi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Belleville Polisi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Belleville Polisi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Belleville Polisi filmini izleyecek olanların merak ettiği Belleville Polisi konusu nedir, Belleville Polisi oyuncuları kimler ve Belleville Polisi özeti gibi konuları inceliyoruz.

BELLEVİLLE POLİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

'Baaba' lakaplı Sebastian'ın çocukluk arkadaşı Roland, peşinde olduğu uyuşturucu çetesi tarafından öldürülünce Baaba, suçluları yakalayıp Roland'ın intikamını almak için Fransa'dan Miami'ye gider. Burada yerel polis ile işbirliği yapan Baaba'yı zorlu günler beklemektedir çünkü Miami'de işler Fransa'da olduğundan farklı yürümektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BELLEVİLLE POLİSİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yapım Yılı: 2018

Yönetmen: Rachid Bouchareb

Tür: Komedi/ Suç

Oyuncular: Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna