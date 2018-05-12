Bella Hadid, Barıştığı Eski Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı

Amerikalı manken Bella Hadid (21) ile Kanadalı şarkıcı The Weeknd (28), iki yıl aşk yaşamış, 2,5 yıl önce ayrılmıştı. En son geçtiğimiz ay Coachella Festivali'nde yakınlaştıkları öne sürülmüştü.

DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI

Bella Hadid ile The Weeknd hakkındaki dedikodular doğru çıktı; genç model ile kendisinden 7 yaş büyük şarkıcı barıştı.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Önceki gece Cannes Film Festivali için katıldıkları partide dudak dudağa görüntülendi.

İkili böyle görüntülendi;