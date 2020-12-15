Beline sarılı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beline sarılı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı

15.12.2020 10:04 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:08
Beline sarılı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı

VAN'da havalimanında polisin şüphe üzerine U.A.'nın üzerinde yaptığı aramada, beline sarılı bölmeli kuşakta 608 gram metamfetamin ele geçirildi.

VAN'da havalimanında polisin şüphe üzerine U.A.'nın üzerinde yaptığı aramada, beline sarılı bölmeli kuşakta 608 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, seyahat etmek üzere gelen ve durumundan şüphelenilen U.A.'yı detaylı üst aramasından geçirdi. Yapılan aramada U.A.'nın karın bölgesine sarılı bölmeli kuşakta 608 gram metamfetamin ele geçirildi. U.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

 


Beline sarılı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı
Beline sarılı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

İlgili Haberler

Beline sarılı korseye gizlediği uyuşturucu ile yakalandı
Beline sarılı korseye gizlediği uyuşturucu ile yakalandı
MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı
MİT, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti için harekete geçti: 11 adamı operasyonla yakalandı
DHKP-C'Lİ AVUKAT, EDİRNE'DEN YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
DHKP-C'Lİ AVUKAT, EDİRNE'DEN YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Donald Trump İlham Aliyev Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ Gülben Ergen Nilgün Belgün Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın Halis Özkahya Mauricio Lemos
Tüm Haberler Çocuk Adana S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beline sarılı uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışırken yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:15:44. #1.15#
title